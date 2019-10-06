Haberler » Güncel » Haber

Pakistan'dan ABD'li senatöre "Keşmir" izni

Pakistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Muhammed Faysal, ABD'li senatör Chris Van Hollen'in Pakistan ve Hindistan arasında tartışma konusu olan Azad Cammu Keşmir bölgesini ziyareti için Islamabad tarafından izin verildiğini açıkladı.

06.10.2019 20:17
Pakistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Muhammed Faysal, ABD'li senatör Chris Van Hollen'in Pakistan ve Hindistan arasında tartışma konusu olan Azad Cammu Keşmir bölgesini ziyareti için Islamabad tarafından izin verildiğini açıkladı.
Van Hollen'ın Hindistan kontrolündeki bölgeyi ziyarete ilişkin talebi, Yeni Delhi tarafından reddedilmişti. Pakistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Muhammed Faysal, ABD'li senatör Chris Van Hollen'in Pakistan ve Hindistan arasında tartışma konusu olan Azad Cammu Keşmir bölgesini ziyareti için Islamabad tarafından izin verildiğini açıkladı.
Pakistan'dan ABD'li senatöre

Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Pakistan, Van, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:33 Galata kulesi ve köprüler yeşil yandı
23:32 Dünya cerebral palsy günü için galata kulesi yeşile büründü
23:32 Adıyaman'da ayakkabı hırsızları suçüstü yakalandı
23:28 Demir yüklü tır dere yatağına devrildi: 1 ölü
23:26 Tır şarampolden yuvarlandı, profillerin altında kalan şoför öldü
23:25 İstanbul "serebral palsi" için yeşile büründü
23:25 İstanbul'un simgeleri "Serebral Palsi" için yeşile büründü