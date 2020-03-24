Pakistan'dan getirilen 20 kişi, Bolu'da öğrenci yurduna yerleştirildi

PAKİSTAN'dan getirilen 20 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Bolu 'da öğrenci yurduna yerleştirildi.

Pakistan 'da bulunan 20 Türk vatandaşı, bu sabah uçakla getirildikleri İstanbul'dan, otobüsle Bolu'ya getirildi. Vatandaşlar, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra öğrenci yurdundaki odalara yerleştirildi. Polisin güvenlik önlemi aldığı yurda yerleştirilenler, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantina altında tutulacak. Yurda daha önce de Yunanistan ve Kolombiya'dan gelen toplam 49 Türk vatandaşı yerleştirilmişti.

Kaynak: DHA