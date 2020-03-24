Pakistan'dan getirilen 20 kişi, Bolu'da öğrenci yurduna yerleştirildi (2)

İSVEÇ'TEN GETİRİLEN 23 KİŞİ YURDA YERLEŞTİRİLDİ

İsveç 'ten Türkiye 'ye getirilen çeşitli meslek gruplarından 23 Türk vatandaşı, bu akşam geldikleri İstanbul'dan sağlık önlemleri alınarak otobüsle Bolu 'ya getirildi. Burada sağlık kontrolleri yapılan 23 kişi daha sonra Hayreddin Tokadi Yurdu'ndaki odalara yerleştirildi. Böylece yurtta karantina altındaki kişi sayısı 92 oldu.

Kaynak: DHA