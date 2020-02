Pakistan'dan KAGİDER'e "zirve plaketi"

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği'ne (KAGİDER), New World Concepts şirketi tarafından Pakistan 'ın Karaçi kentinde 29-30 Ocak'ta gerçekleştirilen 10'uncu Uluslararası Kadın Liderler Zirvesi'nde, zirveye sağladığı destek nedeniyle bir plaket verildi.KAGİDER'den yapılan açıklamaya göre, plaket, SİND Eyaleti Valisi İmran İsmail tarafından KAGİDER Başkanı Emine Erdem'e takdim edildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdem, ödülü KAGİDER üyeleri ve kadınların güçlenmesi için çalışan bütün kadınlar adına aldığını vurguladı. Erdem, KAGİDER'in bu zirve için yedi yıldır New World Concepts ile iş birliği yaptığını ifade ederek, bu şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Yasmin Hyder'ı böyle önemli bir etkinlik düzenlenmesine öncülük ettiği için kutladığını belirtti.Dünya nüfusunun yarısının kadın olduğunu, dünyada işlerin yüzde 66'sını kadınların yaptığını, gelişmekte olan ülkelerde üretimdeki iş gücünün yüzde 60- 80'inin kadınlardan oluştuğunu hatırlatan Erdem, nüfusunun yarısını yeterince değerlendiremeyen hiçbir ülkenin sürdürülebilir ve katılımcı bir ekonomik kalkınma elde edemeyeceğini aktardı.Başarılı zirveKaraçi merkezli bir kurumsal pazarlama ve danışmanlık şirketi olan New World Concepts tarafından gerçekleştirilen zirve liderleri, üst düzey yöneticileri, girişimciler ve değişime öncülük edenleri bir araya getiriyor.Önemli konuşmacıların yer aldığı bilgi paylaşımı, görüş alışverişi ve başarılı uygulamaların analizi yapılıyor, iş yerinde ve sosyal hayatta kadını güçlendirmenin yolları tartışılıyor. Bugüne kadar zirveye 40 ülkeden 160 konuşmacı ve 2 bin 300'den fazla delege katıldı.250 önemli konuk ve kadın girişimcinin katıldığı 10'uncu Uluslararası Kadın Liderler Zirvesi'nin ana teması, "Potansiyelini Harekete Geçir, Kişisel Liderliğini Güçlendir" olarak belirlendi.Davet edilen konuşmacılar arasında Pakistan Başbakanı'nın Özel Yardımcısı Dr. Sania Nishtar, Pakistan Ulusal Bankası Başkanı Arif Usmani, Dünya Bankası Ülke Direktörü Illango Patchamuthu ve Pakistan'ın ilk kadın astronotu Namira Salim'in yanı sıra aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkeden üst düzey yöneticiler ve kadın girişimciler katıldı.Toplantıda yapılan konuşmalarda "Dijital Pakistan'ı yaratmak", "Amaçlı pazarlama", "İş yerinde cinsiyetlerin eşit oranlarda temsil edilmesi" ve "Sağlık hizmetlerinde kadınlar" gibi konular ele alındı. Pakistan'dan ve başka ülkelerden kadınların başarı öyküleri paylaşıldı.