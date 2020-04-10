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Pakistan'dan Kovid-19 Acil Yardım Fonu'na 3 milyon dolar destek

Pakistan, Güney Asya Bölgesel İşbirliği Örgütünün (SAARC) yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkilerini azaltmak için oluşturduğu Kovid-19 Acil Yardım Fonu'na 3 milyon dolarlık destek yapacağını duyurdu.

10.04.2020 14:06 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:06
Pakistan'dan Kovid-19 Acil Yardım Fonu'na 3 milyon dolar destek
Pakistan , Güney Asya Bölgesel İşbirliği Örgütünün (SAARC) yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkilerini azaltmak için oluşturduğu Kovid-19 Acil Yardım Fonu'na 3 milyon dolarlık destek yapacağını duyurdu.
SAARC ülkeleri liderleri arasında 15 Mart'ta düzenlenen video konferansta oluşturulan fona Pakistan'ın 3 milyon dolar destekte bulunacağını açıklayan Pakistan Dışişleri Bakanlığı, toplanan paranın SAARC Genel Sekreterliği tarafından yapılacak plana göre kullanılacağını bildirdi.
Pakistan bu bağışla Hindistan ve Sri Lanka'nın ardından fona en yüksek destekte bulunan üçüncü ülke oldu.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin teklifiyle oluşturulan fona, bugüne kadar Hindistan 10 milyon dolar, Sri Lanka ise 5 milyon dolar bağış yaparken, teşkilatın en küçük ülkesi Maldivler 200 bin dolar bağışta bulunmuştu.
Bangladeş'in 1,5 milyon dolar, Afganistan ile Nepal'in birer milyon dolar bağışladığı fona en az bağışı yapan ülke ise 100 bin dolarla Butan oldu.
8 ülkeden oluşan teşkilatın kurduğu fonda Pakistan'ın da desteğiyle 21,8 milyon dolar toplandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Güney Asya, Hindistan, Pakistan, Güncel
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