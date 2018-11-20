Pakistan'dan Trump'a 'Usame Bin Ladin' Tepkisi

20 Kasım 2018 Salı 11:57



20 Kasım 2018 Salı 11:57

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pakistan'a yaptığı 'Usame bin Ladin' eleştirisi üzerine ABD'nin başkent İslamabad'daki maslahatgüzarını bakanlığa çağırdığını duyurdu.Pakistan Dışişleri Bakanlığı ABD Başkanı Donald Trump'ın dün sosyal medya hesabı üzerinden Pakistan'a yaptığı 'Usame bin Ladin' eleştirisi üzerine harekete geçti. Bakanlık ABD'nin başkent İslamabad'taki maslahatgüzarını bakanlığa çağırdığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı ABD'nin Maslahatgüzarı Paul Jones'ı, Pakistan'a yapılan kabul edilemez ve temelsiz iddialara karşı güçlü bir protesto göstermek için Bakanlığa çağırdı" ifadeleri kullanıldı.ABD Başkanı Donald Trump 11 Eylül saldırılarından sorumlu olan Usame bin Ladin'in çok daha önce yakalanabileceğini belirterek, "Pakistan'a milyar dolarlar ödedik ama onlar bize onun (Usame bin Ladin'in) orada olduğunu söylemedi. Bundan sonra Pakistan'a milyar dolarlar ödemeyeceğiz. Çünkü onlar paramızı alıyor ama bizim için hiçbir şey yapmıyorlar" ifadelerini kullanmıştı. - İSLAMABAD