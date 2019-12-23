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Pakistan dang hummasıyla mücadele için Avustralya ile iş birliği yaptı

Pakistan'da bir yılda görülen 53 bin 805 dang humması vakasının ardından Avustralya'daki dang humması tedavisinin ülkede uygulanmasına karar verildi.

23.12.2019 16:56 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:56 Pakistan dang hummasıyla mücadele için Avustralya ile iş birliği yaptı
'da bir yılda görülen 53 bin 805 dang humması vakasının ardından 'daki dang humması tedavisinin ülkede uygulanmasına karar verildi.
Dawn internet sitesinde paylaşılan habere göre hükümet, bir yılda 95 kişinin ölümüne sebep olan hastalığın, 2020'de daha çok görüleceği yönündeki tahminler nedeniyle yeni tedavi yöntemlerine yöneldi.
Sivrisineklerden bulaşan, ilkbahar, yaz ve sonbahar aylarında görülen hastalık nedeniyle çalışmalarını hızlandıran hükümet, kış aylarında sinek larvalarının yok edilmesine yönelik adımlar atacak.
Ulusal Sağlık Enstitüsünün açıklamasına göre, Avustralya'da uygulanan tedavi yöntemleri ve kontrol teknolojisi Pakistan'a getirilecek.
Avustralya'ya eğitim için sağlık personeli yollama kararı da alan Pakistan, kontrol teknolojisi sayesinde insan genlerinde nesilden nesile aktarılan ve dang hummasını engelleyen Wolbachia bakterisinin üretimini yapabilecek.
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Vietnam'dan da tedavi yöntemleri ve kontrol teknolojileri getirilecek.
Dang humması
Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genellikle hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.
Vakalar genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve mart aylarında artış gösteriyor.
Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.
Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerektiği belirtiliyor.

Avustralya, Pakistan, Güncel

Kaynak: AA

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