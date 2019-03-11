Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Bolton'la Görüştü

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi
, ABD
Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
'la yaptığı telefon görüşmesinde, Hindistan
'ın Cammu Keşmir bölgesinin Pulwama kentinde düzenlenen saldırının ardından bölgedeki güvenlik meselelerini ele aldı.
Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kureyşi görüşmede, Hindistan'ın 26 Şubat'ta Pakistan hava sahasını ihlal etmesinin, Birleşmiş Milletler
sözleşmelerine aykırı olduğunu vurguladı.
Hindistan'ın hava sahası ihlalinin ardından Pakistan'ın bir gün sonra yaptığı hava operasyonunun meşru müdafaa çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Kureyşi, Pakistan'ın, gerilimin düşürülmesi için her türlü adımı attığını söyledi.
Kureyşi, Pakistan'ın, düşürdüğü Hint jetinin pilotunu iyi niyet göstergesi olarak teslim ettiğini belirterek bölgede barış ve istikrar istediklerini, bu nedenle ülkeye geri çağırılan Pakistan'ın Yeni Delhi
Büyükelçisinin de görevine döndüğünü kaydetti.
Hindistan-Pakistan sınırının iki tarafındaki Sih tapınakları arasında serbest geçiş imkanı sağlayan Kartarpur koridorunun kurulması görüşmeleri için Pakistanlı bir heyetin 14 Mart
'ta Hindistan'a gideceği bilgisini paylaşan Kureyşi, iki ülke ordularının haftalık görüşmelerine devam edeceğini de bildirdi.
Bolton da Vietnam
'da süren ABD- Kuzey Kore
görüşmelerine rağmen Pakistan-Hindistan gerilimini yakından takip ettiklerini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
'nun iki ülke lideriyle de görüştüğünü belirten Bolton, Pakistan'ı gerilimi düşürmeye yönelik adımlarından ve Afganistan
'daki barış sürecine desteğinden dolayı tebrik etti.
Bolton, Pakistan-Hindistan arasındaki sorunların çözümü için diyalog yollarının aranması gerektiğini sözlerine ekledi.
Kureyşi ve Bolton, Afganistan'daki barış sürecinin devam etmesi için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı.
Güncel
Kaynak: AA