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Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, topraklarının hiçbir ülkeye karşı savaşta kullanılmayacağını...

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, çatışmanın değil barışın tarafı olacaklarını belirterek, Pakistan topraklarının hiçbir ülkeye karşı savaşta kullanılamayacağını vurguladı.

05.01.2020 22:06 | Son Güncelleme: 05.01.2020 22:06 Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, topraklarının hiçbir ülkeye karşı savaşta kullanılmayacağını...
Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, çatışmanın değil barışın tarafı olacaklarını belirterek, Pakistan topraklarının hiçbir ülkeye karşı savaşta kullanılamayacağını vurguladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kureyşi, , Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran Dışişleri Bakanlarıyla ABD-İran arasında yaşanan gerginliği görüştü.
Kureyşi, mevkidaşlarına, İranlı komutanın öldürülmesiyle başlayan süreçten endişe duyduklarını söyledi.
Çatışmaları önleyici ve gerilimi düşürücü adımlar atılması gerektiğini ifade eden Kureyşi, Pakistan topraklarının hiçbir ülkeye karşı savaşta kullanılamayacağını ve Pakistan'ın çatışmanın değil barışın tarafı olacağını vurguladı.
Kureyşi, Pakistan'ın bölgede barış ve istikrarın korunması için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu da dile getirdi.

Şah Mahmud Kureyşi, Pakistan, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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