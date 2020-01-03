Haberler » Güncel » Pakistan Dışişleri Bakanlığı: 'Gelişmeler bölge barışını tehdit ediyor' - Haber

Pakistan Dışişleri Bakanlığı: "Gelişmeler bölge barışını tehdit ediyor"

Pakistan Dışişleri Bakanlığından, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili isim verilmeden yapılan açıklamada, gelişmelerin bölge barışını tehdit ettiği bildirildi.

03.01.2020 19:36 | Son Güncelleme: 03.01.2020 19:36 Pakistan Dışişleri Bakanlığı:
Dışişleri Bakanlığından, Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili isim verilmeden yapılan açıklamada, gelişmelerin bölge barışını tehdit ettiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yaşananların endişe verici olduğu belirtilerek, "Orta Doğu'da yaşanan endişe verici gelişmeler, bölgenin barış ve istikrarını tehdit ediyor." ifadeleri kullanıldı.
Egemenlik ve toprak bütünlüğü konularının saygı duyulması gereken temel Birleşmiş Milletler (BM) ilkesi olduğu vurgulanan açıklamada, "Tek taraflı adımlardan ve güç kullanımından kaçınılmalı." denildi.
Tarafları, hukuka en üst düzeyde riayet etme çağrısı yapılan açıklamada, "Tüm taraflar, BM kararları ve uluslararası hukuka en üst düzeyde uymaya, tansiyonu tırmandırmamak için yapıcı tutum sergilemeye ve sorunları diplomatik yollarla çözmeye davet edilmelidir." ifadelerine yer verildi.
ABD'nin İranlı komutanı öldürmesi
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ise ABD saldırısının intikamının alınacağını söylemişti. Ülkede, 3 gün ulusal yas ilan eden Hamaney, ABD güçlerine sert karşılık verileceğini duyurmuştu.

Pakistan, İran, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:10   Yolcu otobüsü devrildi: 12 yaralı - Haber
20:10   Elazığ'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı - Haber
20:10   Muğla'da lastik botun batması sonucu 8 düzensiz göçmen hayatını kaybetti - Haber
20:08   Datça'da 'kaçak kazı' yapanlara suçüstü: 5 gözaltı - Haber
20:08   Esed'den İran'a "Süleymani" taziyesi - Haber
19:13   Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı - Haber
19:08   Erzincan'da otobüs devrildi! 25 yolcunun bulunduğu otobüste 12 yaralı var - Haber
18:26   Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü! Libya ve Suriye konuşuldu - Haber
18:01   İstinaf mahkemesi Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 aylık hapis cezalarını onadı - Haber
18:00   Çocukları ilgilenmeyince hayata küstü, kendisini eve kapadı - Haber
3.01.2020 20:11:58