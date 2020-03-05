Pakistan Donanması Gemisi YARMOOK, Türk Donanmasını ziyaret ediyor

PNS YARMOOK varışı üzerine Türk Donanması tarafından çok sıcak bir şekilde karşılandı ve İstanbul Boğazı'ndan Gölcük Deniz Üssüne kadar Türk sahil güvenliği tarafından eskortluk edildi.Süregiden bu ziyaret sırasında, PNS YARMOOK'un komutanı Türk Donanma Filosu Komutanı, Yüzey Filosu Kumandanı, Gölcük Deniz Üssü Komutanı ve Gölcük Belediye Başkanını ziyaret etti.Bu etkileşimler sırasında, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Zafar Mehmood Abbasi NI(M)'in genel olarak Türk halkı için ve özelde Türk Donanması için beslediği sıcak duyguları ifade etti.Kendisi aynı zamanda PNS YARMOOK'un liman ziyaret sırasında Türk yetkililer tarafından gösterilen yürekten destekler için şükranlarını ifade etti.Pakistan'ın terörle mücadelede gösterdiği fedakarlıklar ve Pakistan donanmasının küresel denizcilik güvenliğini sağlamak için rolü de bu görüşmeler sırasında vurgulandı.

Bu etkileşimler sırasında, iki taraf devam eden ikili işbirliği üzerinde tatmin olduklarını ifade etti ve ortak çıkar alanlarındaki ilişkilerini güçlendirmeye yönelik olarak bağlılıklarını yeniden ifade etti.

PNS YARMOOK'un güvertesinde 4 Mart 2020'de bir yemekli resepsiyon verildi ve Türk Donanması Filo Komutanı Tümamiral Ercüment Tatlıoğlu, Pakistan Büyükelçisi Sayın Muhammad Syrus Sajjad Qazi, Türk Donanmasının kıdemli subayları ve Türk savunma sanayisi temsilcileri katıldı.

Bu olay üzerine konuşan Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Syrus Sajjad Qazi, Pakistan ve Türkiye'nin benzersiz dostluk ilişkilerinin keyfini çıkarttığını ve tüm zorluklara karşı her zaman yan yana durduklarını söyledi.Kendisi iki taraf arasında hep büyüyen savunma işbirliğini memnuniyetle karşıladı ve Türkiye'nin bölgedeki meşru güvenlik ve insani meselelere Pakistan'ın devamlı desteklerinin güvencesini Verdi.

PNS YARMOOK'un komutanı konuşmasında Hint İşgalindeki Cammu ve Keşmir'deki (İoK) çok kötü insan hakları ve insani durumu vurguladı.Kendisi Hindistan'ın uluslararası hukuka aykırı olan 5 Ağustos 2019 İoK kararlarını lanetledi ve anlaşmazlığın ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına göre çözülmesi çağrısında bulundu.