Pakistan, Göç Meseleleri İçin Daha Gelişmiş Diyalog ve İşbirliği Çağrısı Yaptı

İstanbul'daki Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı'nda göç meselelerine değinen Pakistan'ın İçişleri Devlet Bakanı Shehryar Afridi ülkeler arasında gidiş, transit geçiş ve varış yerleri hakkında daha gelişmiş diyalog ve işbirliği ihtiyacının altını çizdi.

Bakan göç meselelerinin daha etkili bir şekilde ele alınması için düzensiz göçü motive eden nedenleri ele alan ve yasal göçe daha fazla fırsat sağlayan çabalar yoluyla desteklenmiş yasal zorlayıcılık alanındaki işbirliğinin desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Bakan Shehryar Afridi , aynı zamanda göç olayının bütün döngüsü üzerinde sınırlayıcı vize düzenlemelerinin ve sıkı sınır kontrollerinin etkisinin değerlendirilmesi için dikkat gösterilmesi çağrısında bulundu.

IRKÇILIK VE İSLAMOFOBİ'YE KARŞI GELİNMESİ ÇAĞRISI YAPTI

Bakan ayrıca varış yerlerindeki yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobi eğilimlerine karşı gelinmesi çağrısında bulundu ve kısır siyasi kazançlar elde etmek amacıyla göçmenlerin günah keçisi olarak kullanılmaması için uyarı yaptı.

"PAKİSTAN 40 YILDIR 1 MİLYONDAN FAZLA GÖÇMENİ BARINDIRIYOR"

Bakan Shehryar Afridi Pakistan'ın göç bakımından hem bir çıkış yeri hem de göçmenler için bir varış yeri olduğunu söyledi. Kendisi Pakistan'ın kırk yıldan beridir komşu ülkelerden ve bölgesinden gelen yaklaşık bir milyondan fazla göçmeni barındırmaya devam ettiğini de ekledi. Bu göçmenlerin ülkesindeki sosyal hareketlilikten, iş olanaklarından ve sağlık ve eğitim sistemlerine erişmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Pakistan'ın sağlam yasal ve idari çerçeveler aracılığıyla uygulanan etkili göç politikalarına sahip olduğunu belirtti.

GÖÇ OLAYININ ÇEŞİTLERİ YÖNLERİ ÜZERİNE GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ YAPILDI

Konferansın yan oturumlarında, Bakan Shehryar Afridi Türkiye, Yunanistan ve Hırvatistan İçişleri Bakanlarıyla ve Afganistan Mülteciler Bakanıyla toplantılar düzenledi ve göç olayının çeşitli yönleri üzerinde görüş alışverişinde bulundu.