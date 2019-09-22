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Pakistan Havayollarından yolcusuz en az 80 sefer

Pakistan Uluslararası Havayolları'na ait uçaklar yolcusuz bir şekilde 80'in üzerinde sefer gerçekleştirerek rekora imza attı.

22.09.2019 22:37Pakistan Havayollarından yolcusuz en az 80 sefer
Pakistan Uluslararası Havayolları'na ait uçaklar yolcusuz bir şekilde 80'in üzerinde sefer gerçekleştirerek rekora imza attı.

Pakistan Uluslararası Havayolları, 2016-2017 döneminde yolcusuz bir şekilde 46 adet tarifeli sefer gerçekleştirdi. Öte yandan, hac dönemi içinde 36 sefer planlanmasına rağmen hacı adaylarının bu seferleri gerçekleştirmemesi sonucu planlanan 36 seferin de yolcusuz gerçekleştirildiği öğrenildi. Böylece en az 80 yolcusuz sefer gerçekleştiren Pakistan Uluslararası Havayolları zarara uğradı. Havayollarına mal olan zararın bir milyon doların üzerinde olduğu ortaya çıktı.

Ancak konuya ilişkin herhangi bir soruşturma açılmadı. - İSLAMABAD

Pakistan, Güncel

Kaynak: İHA

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