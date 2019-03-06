Pakistan, Hindistan'dan Çektiği Büyükelçiyi Geri Gönderiyor

Kaynak: İHA

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Muhmut Kureyşi, Pakistan'ın Hindistan Büyükelçisini Yeni Delhi'ye yeniden gönderme kararı aldı.Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmut Kureyşi, "Pakistan diplomatik çalışma girişimlerini artırdı ve Pakistan'ın Hindistan'a büyükelçilik personelini geri gönderme kararı aldı. Bu olumlu bir gelişme" dedi.Pakistan, Hindistan ile ikili ilişkileri geliştirme teşebbüsü olarak, Sihlerin Pakistan'ın Kartarpur bölgesindeki Gurdwara'yı vizesiz ziyaret etmeleri için Kartarpur Koridoru konusunda görüşmelerde bulunmak üzere Hindistan'a bir heyet göndereceğini açıkladı. Pakistan Dışişleri Bakanı, Çin, Rusya, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD'li mevkidaşlarına iki ülke arasındaki gerginliği ortadan kaldırmak için yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.Hindistan, Hind Polis Konvoyuna 14 Şubat'ta yapılan ve 40'tan fazla insanın ölümüne yol açan intihar saldırısına misilleme olarak Pakistan topraklarındaki Keşmir eyaletinde terörist kampı olduğu iddia ettiği bölgeyi bombalamıştı. İslamabad ise Hindistan'ın bu saldırısına cevap olarak Hindistan kontrolündeki Keşmir'i bombalamıştı. Başka bir hava çatışmasında Hindistan ve Pakistan birer savaş uçağını kaybetmişti. Pakistan düşürdüğü bir Hint savaş uçağının pilotunu iki gün sonra geri iade etmişti. - İSLAMABAD