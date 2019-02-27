Pakistan-Hindistan Gerilimini Değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Pakistan
ve Hindistan
'a gerginliği azaltma çağrısı yaptı.
Pakistan ve Hindistan savaşın eşiğine geldi. Hindistan'ın, Keşmir'de 14 Şubat
'ta gerçekleştirilen ve 44 askerin öldüğü bombalı saldırıdan Pakistan'ı sorumlu tutmasıyla yeniden alevlenen gerginlik, tarafların karşılıklı savaş uçaklarını düşürmesiyle zirveye çıktı.
Tehlikeli gerginliği değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, tarafları itidale davet etti. Çavuşoğlu, "Gerginlikten endişe duyuyoruz, taraflara sağduyu ve itidal çağrısında bulunuyoruz. Türkiye
olarak gerginliğin azaltılmasında her zaman katkı yapma arzusundayız" dedi.
Bakan, Pakistanlı mevkidaşının kendilerine sürekli bilgi verdiğini ancak Hindistan tarafından böyle bir bilgilendirme yapılmadığını da ekledi.
(İHA)
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Kaynak: İHA