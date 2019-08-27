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Pakistan-Hindistan sınırında çatışma: 2 ölü,3 yaralı

Pakistan-Hindistan sınırında çıkan çatışmada biri çocuk olmak üzere 2 sivil hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

27.08.2019 21:59 Pakistan-Hindistan sınırında çatışma: 2 ölü,3 yaralı
Pakistan- Hindistan sınırında çıkan çatışmada biri çocuk olmak üzere 2 sivil hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Pakistan Silahlı Kuvvetlerinin medya kanadı ISPR tarafından yapılan açıklamada, Cammu Keşmir Kontrol Hattı'nda yaşanan çatışma sonucu biri 3 yaşında çocuk olmak üzere 2 sivilin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı açıklandı. Yaralıların tedavi edilmek üzere hastanelere kaldırıldığının belirtildiği açıklamada ölenlerin kimlikleri Abdul Jalil (45) Nausheen Fatima (3) olarak aktarıldı. - İSLAMABAD

Hindistan, Pakistan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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