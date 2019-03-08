Pakistan-Hindistan Sınırında Hint Savaş Uçağı Düştü

Kaynak: AA

Pakistan-Hindistan sınırında Hint Hava Kuvvetlerine ait bir MiG-21 uçağı düştü.Hindistan Hava Kuvvetlerinden (IAF) yapılan açıklamada, ülkenin Racastan eyaletinin Pakistan sınırı yakınlarındaki Bikaner kenti civarında düşen uçağın rutin devriye faaliyeti yürüttüğü belirtildi.Nal hava üssünden kalkan uçağın pilotunun kendini fırlatarak kurtulduğu ifade edilen açıklamada, uçağa kalkış sırasında çarpan bir kuşun kazaya sebep olma ihtimali üzerinde durulduğu kaydedildi.Düşen MiG-21, Hindistan'ın Pakistan sınırında son iki haftada düşen üçüncü uçak oldu. Diğer iki uçak 27 Şubat'ta Pakistan jetleri tarafından vurularak düşürülmüştü.Düşürülen uçaklardan birinin modeli de MiG-21'di.