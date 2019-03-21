Pakistan İçin Güçlü Bir Kararlılık Günü

Shakeel A. Malik, 23 Mart Pakistan Milli Günü için kaleme aldığı yazısında Pakistan'ın kurucusu ve ilk devlet başkanı Kaid-i Azam'ı anarak 1940'ların ruhu yeniden canlandığını, kitlesel bir vatanseverlik ve birlik dalgası tüm ulusu etkisi altına aldığını ifade etti. Gazeteci Malikmakalesinin devamında şunları kaydetti;"Bu sefer, bu büyük gün ekonomik olarak güçlü bir refah devleti inşa etmeye yönelik olarak ulusumuzun güçlü kararları olmaksızın kutlanmayacaktır."

İşte Shakeel A. Malik'in yazısının tamamı;

Milletlerin tarihinde kaderlerini şekillendiren yıl dönümleri başarıları kutlamak için fırsatlar sunar.Bu ulusal olaylar aynı zamanda vatandaşların kurucu atalarının koydukları hedeflere ulaşmakta başarısız olma nedenleri üzerinde düşünmelerini sağlar.

Bu sefer, milletimiz tarihini yeniden yaşıyor-Tüm Hindistan Müslümanları Topluluğunun 22 ila 24 Mart 1940'da Lahor'da gerçekleştirdiği yıllık toplantısının ruhları yükselttiği gün.Bu toplantıda yedi yıl sonra bağımsız bir ülkenin –yani Pakistan'ın -kurulmasına yol açacak olan tarihi bir karar alındı.Bundan neredeyse bir yıl sonra Kaid-i Azam'ın ölümü bu yeni doğan ülkeyi vizyon sahibi bir liderlikten yoksun bıraktı.Cinnah'ın ölümüyle ortaya çıkan liderlik boşluğu ülkeyi bundan sonraki on yıllar boyunca zor durumda bıraktı.

Bizim ulusal tarihimiz gururlu zamanlarımız olsa da genellikle Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah'ın öngördüğü gündemi gerçekleştirememenin düş kırıklığıyla doludur.Bir millet olarak yolculuğumuz sırasında, yanlış yönetimin, zayıf bir ekonominin, insani gelişme eksikliğinin ve kanunların uygulanamamasının zorlukları daha da kalıcı olmaya devam etti.

Alt kıta Müslümanları kendilerine bir anavatan kurarken, bu yeni devlet ekonomik olarak kendi kendisine yetebilir olamadı.Bu bağımlılık ülkenin sömürgeci düşünce yapısını silkeleyip atmasına izin vermedi.Kaid-i Azam'ın ulusun haklarını ve çıkarlarını korumak için "kendisinde var olan güçlere" dayanması yolundaki tembihleri politikalarda yer edemedi.

Bugün, kaçınılmaz ve benzeri görülmemiş reformlar olumlu bir geri dönüş sağlamak için yoldadır.Yeni Pakistan Cinnah'ın ideallerini gerçekleştirmeye adanmış olduğundan, milletimizin bu önemli günü ateşli bir şekilde kutlamak için haklı sebepleri vardır.Bugünün önemi ulusumuz Cinnah'ın rehberlik edici prensiplerine sıkı bir biçimde sarıldığı için birkaç kat daha fazla artmıştır.Siyasi ve askeri liderlik yelpazesinin tümü, sivil toplum, medya ve halk, sözlerini ve niyetlerini halkın sosyoekonomik olarak daha da güçlenmesi için eylemlere dönüştürmede kararlı bir biçimde bir araya gelmiştir.Halk merkezli bir gündemin arka planında, halk ve hükümet arasındaki resmi olmayan bir anlaşma, ulusumuzun millet oluşunu tam yürekten bir şekilde kutlamasına izin vermeyen geçmiş yıllardaki krizlerden ülkeyi kurtarmak için ortaya çıkmıştır.

Bu yılki törenler, bir sorunlar yumağından bir süre için bile olsa kaçınmak için törensel bir kutlamaya sahne olmayacaktır.Bunun yerine, kutlamalar liderler ve halk idealler ve bunların pratik olarak gerçekleştirilmesi arasındaki o çok önemli bağlantıyı kurarken daha da anlamlı hale gelmiştir.Kaid-i Azam kararını verirken ayrı bir anavatan için empatik olarak ikna edici bir davayı gütmüştür.Bundan yıllar sonra, Başbakan İmran Han daha güçlü bir dava ortaya koymuştur, buna göre eğer Cinnah'ın prensiplerine uymazsak, çok büyük zorlukların kördüğümünü çözmek için Tanrının bize vermiş olduğu şansı elimizden kaçıracağız.

Şimdi Cinnah'ın Mart 1940'taki konuşmasında söylediklerine kulak verme zamanıdır, o zaman şöyle uyarmıştı: "Şunu kanınıza kazıyana kadar, ceketlerinizi çıkarıp elinizdeki herşeyi feda edene kadar amacınızı hiçbir zaman anlayamayacaksınız."

Milletimiz meselelerin gerçek nedenlerini belirledikten sonra güvenini ikiye katlamış olarak Pakistan Gününü kutlamaktadır ve düşüşü durdurmak ve sosyoekonomik koşulları iyileştirmek için eylemler yoldadır.Bu alt kıta Müslümanlarının harcadığından daha az olmayan bir milli çaba harcamayı gerektirmektedir.Liderlerimiz Kaid-i Azam'dan ve onun destansı görevinden gerçek manada ilham aldıkça güvenimiz doruğuna ulaşacaktır.Başbakan İmran Han'ın Yeni Pakistan için düzenlediği reform gündemi, ülkenin kurucu atasının altın ideallerine dayalıdır.

Hükümetimiz ülkeyi sömürgeci kafa yapısından uzaklaştırdıkça, kitlelerimiz şimdi daha da umutludur.Bu Cinnah milletimizi sömürge idaresinden kurtardıktan çok sonra olmaktadır.Hükümetimiz ülkenin ulusal çıkarlarından bir daha hiçbir zaman ödün vermemek için söz verdiğinden dolayı, ülke mali ve diplomatik bağımsızlığa doğru gitmektedir.Uluslararası topluluk Pakistan'ın bölgedeki barış açılımlarını övmektedir.Liderlerimizin barış jestleri komşularımızla barış içinde yaşamamız gerektiğine inanan Kaid-i Azam'ın vizyonuyla paralellik içindedir.

Pakistan'daki azınlıklar, Başbakan Han Yeni Pakistan'ın eşit vatandaşlar için olacağı garantisi verdiği için Pakistan Gününü kendinden geçmiş bir biçimde kutlamaktadır.Sih Topluluğu için Kartarpur Koridorunun açılması bu aynı ruha uygundur.Bu bakımdan da, Başbakanımız anayasamızda azınlık haklarını koruyan maddeler koyan Pakistan'ın Kuruluş Kararının ruhuyla uyum içerisindedir.

Kaid-i Azam'ın geçen yılki doğum günündde verdiği mesajında, Başbakan İmran Han eski hataların tekrararlanmayacağına yemin etti ve milletimizin Cinnah'ın vizyonunu gerçekleştirmek için birlik içinde çalışacağını söyledi.Başbakanımız birçok durumda ulusumuzun herkes için sosyal adalet idealinden ne kadar uzaklaştığını söylemiştir, bu prensipe inanan Kaid-i Azam onun Pakistan'ı en büyük ülkelerden birisi haline getireceğine inanıyordu.

Milletimiz Yeni Pakistan'ı inşa etmek amacıyla birlikte yürüyüşüne başladığı için 23 Mart özel gününü daha büyük bir coşkuyla kutlamak için en iyi nedenlere sahibiz.1940'ların ruhu yeniden canlanmıştır ve kitlesel bir vatanseverlik ve birlik dalgası tüm ulusu etkisi altına almıştır.Milli Günün geleneksel biçimde kutlanması, Kaid-i Azam'ın Mart 1940'daki konuşmasında hedeflediği gibi, halkın ruhani, kültürel, ekonomik, sosyal ve politik yaşamını geliştirmek için güçlü bir kararlılık gösterilmesinin yolunu açmıştır.Bu sefer, bu büyük gün ekonomik olarak güçlü bir refah devleti inşa etmeye yönelik olarak ulusumuzun güçlü kararları olmaksızın kutlanmayacaktır.