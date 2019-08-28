Pakistan ile Afganistan arasında gerginlik

Pakistan ile Afganistan arasında, sınır ötesi ateş açma nedeniyle gerginlik çıktığı belirtildi.

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Kunar vilayetinin yöneticisi Ghani Müsmim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pakistan ordusunun geçen hafta başlattığı sınır ötesi ateşte bugün öğleden sonra, dağlık Dangaam bölgesinde yaşayan 3 çocuğun öldüğünü, 6 kişinin de yaralandığını söyledi.

Pakistan güçleri tarafından atılan havanların düştüğü yerde çocukların oyun oynadığını belirten Musmim, son bir haftada vilayetin farklı bölgelerine çok sayıda havan düştüğünü dile getirdi.

Pakistan'dan suçlamalara ret

Diğer yandan Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın suçlamalarını reddetti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kabil tarafının sınırdaki son olaylara dair gerçekleri çarpıttığı savunuldu.

"Pakistan, politikaları gereği iki ülke sınırında ateş açmaz." ifadesine yer verilen açıklamada, askerlere, sadece teröristler tarafından yapılan sınır ötesi saldırılara karşı savunma amaçlı cevap yetkisi verildiği aktarıldı.

İslamabad'ın bölgedeki terör kamplarının konumlarını Kabil yönetimiyle paylaştığı ve Afganistan'dan o bölgelere asker sevk ederek kontrol altına alması istendiği belirtilen açıklamada, "Afganistan'ın bu konulardaki karşılıklı anlayışa uygun olan gereklilikleri yerine getirmesini umuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kabil ve İslamabad yönetimi, uzun süredir birbirlerini teröristlere güvenli liman sağlamakla suçluyorlar.