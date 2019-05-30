"Pakistan'ın Afganistan barış sürecine katkısı önemli"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Pakistan
'ın Afganistan
barış sürecine sağladığı katkıların önemli olduğunu bildirdi.
Çavuşoğlu, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, "Pakistan'la önümüzdeki dönemde düzenleyeceğimiz Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının hazırlıklarına hızla devam ediyoruz. Pakistan'ın Afganistan'daki barış sürecine sağladığı katkıların önemli olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu, Suudi Arabistan
'ın Cidde kentinde düzenlenen Türkiye-Malezya-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı ve ikili görüşmede Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi
ile bugün iki defa bir araya gelmişti.
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Kaynak: AA