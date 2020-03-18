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Pakistan'ın Afganistan sınırında 7 terörist öldürüldü

Pakistan ordusu, Afganistan sınırındaki çatışmada 7 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

18.03.2020 20:46 | Son Güncelleme: 18.03.2020 20:46
Pakistan'ın Afganistan sınırında 7 terörist öldürüldü
Pakistan ordusu, Afganistan sınırındaki çatışmada 7 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, çatışma, ülkenin kuzeybatısında Afganistan sınırında yer alan Kuzey Veziristan'da meydana geldi.
Çatışmada 4 askerin de yaşamını yitirdiği bildirildi.
Bölgede 2014'ten beri devam eden çatışmalarda 5 binden fazla terörist öldürüldü, 700'den fazla güvenlik görevlisi de hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Etiketler : Afganistan, Veziristan, Pakistan, Güncel

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