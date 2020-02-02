Haberler » Güncel » Pakistan'ın Afganistan sınırındaki eve havan topu isabet etti: 7 ölü - Haber

Pakistan'ın Afganistan sınırındaki eve havan topu isabet etti: 7 ölü

Pakistan'ın sınırdaki Bajaur bölgesinde bir eve havan topu isabet etmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi.

02.02.2020 23:00 | Son Güncelleme: 02.02.2020 23:00Pakistan'ın Afganistan sınırındaki eve havan topu isabet etti: 7 ölü
'ın sınırdaki Bajaur bölgesinde bir eve havan topu isabet etmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi.
Bajaur polisi, havan topu atışlarının 'dan yapıldığı ve Pakistan'ın aşiretler bölgesi Bajaur'da bir eve isabet ettiğini bildirdi.
Bajaur polisinden Pir Shahab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bajaur'un Salarzai ilçesine bağlı Bangro Batwar köyünde havan isabet eden evin tamamen yıkıldığı bilgisini paylaştı.
Shahab, olayda hayatını kaybeden 4'ü çocuk 7 kişinin aynı aileden olduğunu aktardı.
Bajaur'ın 2009'a kadar Taliban militanlarının kontrolünde olduğu biliniyor.

Afganistan, Pakistan, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  3 Şubat Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 3 Şubat 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
04:00  Defne Joy Foster kimdir? Defne Joy Foster nereli, neden öldü?
01:00  Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - HK Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-HK Kayserispor bilet fiyatları
01:00  Metin Oktay kimdir? Metin Oktay'ın doğum günü ne zaman? Metin Oktay kaç gol attı, hangi takımlarda oynadı?
3.02.2020 08:43:33