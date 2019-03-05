Pakistan'ın Alıkoyduğu Hint Pilotun Bıyıkları Moda Oldu

Geçtiğimiz hafta Hindistan - Pakistan arasındaki gerilim sırasında uçağı Pakistan kontolündeki Cemmu Keşmir bölgesi üzerinde düşürülen ve Pakistan tarafından alıkonulan filo komutanı Hint pilot Abhinandan Varthaman'ın bıyık stili Hindistan'ın yeni trendi oldu.

KAHRAMAN İLAN EDİLEN PİLOTUN BIYIK TARZI ÜLKEDE MODA OLDU

Ülkesine iade edilen Hint pilot Abhinandan Varthaman Hindistan'da kahraman ilan edildi. Kahraman ilan edilen pilotun bıyık tarzı da ülke genelindeki erkekler tarafından tercih edilmeye başlandı.

Hint Pilot Abhinandan Varthaman

SOSYAL MEDYADA FENOMEN OLDU

Abhinandan adı verilen bıyık için çok sayıda Hint erkek kuaförlere akın etti. Çok sayıda Hint erkek Abhinandan stili bıyıklı fotoğraflarını sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

İşte Hint erkeklerin o paylaşımları;