Haberler » Güncel » Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

05.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:30Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi, AA'nın
'ın Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Büyükelçi Qazi, "", "yaşam" ve "" kategorilerinde üç fotoğraf için oy kullandı.
Qazi, haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Şehitlere saygı", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" ve spor kategorisinde ise Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Anadolu Ajansı, Pakistan, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:38 Ordu'da Ceren Özdemir cinayetine ilişkin olumsuz paylaşıma gözaltı - Haber
16:38 AYM, kullanım bedeli için yayın durdurma tedbiri kuralını iptal etti - Haber
16:38 Kahramanmaraş'ta jandarmadan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü etkinliği - Haber
16:38 Bakan Çavuşoğlu, Kırgız ve Moldovalı mevkidaşlarıyla görüştü - Haber
16:38 Otobüs şoförü, yanan otomobile müdahale etti - Haber
15:10 Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik davada Alparslan Kuytul tahliye edildi - Haber
15:09 Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor - Haber
14:55 Demirtaş'tan AK Parti'ye ağır sözler: AKP bitmiş, tükenmiş, geleceği ve vizyonu olmayan siyasi bir mevtadır - Haber
14:29 Selahattin Demirtaş'ın avukatı: Hekimler, ölümcül bir kalp krizi geçirebileceğini söylüyor; tahliyesini talep edeceğiz - Haber
13:55 Cinayete kurban giden Ceren Özdemir'in acılı annesinin tek isteği var - Haber
5.12.2019 16:39:31