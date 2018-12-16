Pakistan'ın Suikaste Uğrayan Genelkurmay Başkanının Katillerine İdam Cezası

Pakistan
Askeri Mahkemesi, suikaste uğrayan Genelkurmay Başkanı Sanaullah Han
'ın katilleri dahil, 15 üst düzey teröristin idamına karar verildiğini açıkladı.
Pakistan Genelkurmay Başkanı General Kamar Cavit Bajva, 15 üst düzey teröristin idamına karar verildiğini açıkladı. Bajva, 15 teröristin yasa dışı örgütlere üye olmak, eğitim kurumlarına zarar vermek, Hristiyan mahallesine saldırmak ve 34 kişiyi öldürmek suçlarından idama mahkum edildiğini ifade etti.
General Bajva, 2013 yılında Genelkurmay Başkanı General Sanaullah Han'ın öldürülmesinden sorumlu Said Ali ve Hamid Rahman'ın da idama mahkum edilenler arasında olduğunu açıkladı. - İSLAMABAD
Pakistan
16 Aralık 2018 Pazar 23:28