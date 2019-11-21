Pakistan, Keşmir anlaşmazlığı için Türkiye'yi arabuluculuk yapmaya davet etti

Azad Cammu ve Keşmir Cumhurbaşkanı Sardar Masood Khan, Hint İşgalindeki Cammu ve Keşmir'de (İoK) devam eden zalimliklere son vermesi ve BM kararlarına göre Keşmirlilerin kendi kaderlerini belirleme haklarını göz önünde bulundurması için uluslararası topluluğa yaptığı çağrıyı yeniden teyit etti.

Cumhurbaşkanı Sardar Masood Khan bu sözleri Ankara'da Lahor Barış Araştırmaları Merkezi ve Stratejik Düşünce Enstitüsünün ortaklaşa düzenlediği "Keşmir Sorunu: Barışa Karşı Yükselen Tehditler ve Uluslararası Topluluğun Rolü" temalı iki günlük Cammu ve Keşmir konferansının açılış oturumunda baş konuk olarak söyledi.

Açılış oturumuna yüksek düzeyde Türk ve uluslararası temsilciler katıldı. Bunlar arasında Türk Anayasa Mahkemesi Başyargıcı İsmail Cirit, Diyanet İşleri Başkanı Dr. Ali Erbaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Yardımcısı Süreyya Bilgiç, AK Parti ve MHP'den üst düzey isimler ve Endonezya, Mısır ve İran'dan gelen parlamenterler vardı.

Senatör Sherry Rehman, Büyükelçi Shamshad Ahmed ve Lord Nazir Ahmed, Hindistan'ın yasa dışı ve tek yanlı 5 Ağustos 2019 kararlarının ardından İoK'deki son durum hakkında etkili ve kapsamlı bir gözden geçirmede bulundular.

Konuşmasında, Cumhurbaşkanı Masood Khan aşağıdaki mesajları verdi:

Keşmirlileri soykırımdan ve toplu olarak imha edilmekten kurtarın.

Hindistan'a Cammu ve Keşmir eyaletini bünyesine katmak ve sömürgeleştirmek için 5 Ağustos ve 31 Ekim'deattığı yasadışı adımları geri alması için baskı yapın.

İoK'deki insan hakları ihlallerini araştırması için bir Soruşturma Komisyonu kurması amacıyla İnsan Hakları Konseyi ile birlikte çalışın. İoK'de bir insani koridor oluşturulması için zemin hazırlayın.

BM Güvenlik Konseyine insanları kıyımdan kurtarmak ve bölgede nükleer düzeyde sonuçlara yol açabilecek bir savaşı engellemek için -bu yüzlerce milyon insanın anında ölmesi, radyasyonla yavaş ve acılı ölümler, küresel ekonomik kriz, hasatların elde edilememesi ve mülteci hareketleri demektir- Keşmir'de buluşma ve müdahale etme çağrısında bulunun.Hadi gelin dünyayı bir nükleer kıştan, bir nükleer felaketten kurtaralım.

Yükselen Hindutva dalgasını geri püskürtmek için yardım edin, bugün bu sadece Keşmir, Pakistan ve Güney Asya'daki değil ama dünyanın her yerindeki Müslümanları ve insanları tehdit eden en kötü biçimdeki bir şiddetli aşırılıktır.

Azad Cammu ve Keşmir Cumhurbaşkanı son 108 gündür toplu bir blokaja dayanmaya çalışan yaklaşık 9.5 milyon masum Keşmirlinin yaşadığı Hint İşgalindeki Cammu ve Keşmir'de devam eden insan hakları ve insani durum hakkında derinden endişelerini ifade etti.Kendisi İoK'de tanık olunan olayların Soykırım İzleme Örgütüne göre farklı seviyelerde soykırımlar olduğunu söyledi.

Kendisi İoK'de 5 Ağustos'ta Hindistan tarafından atılan yasa dışı ve tek yanlı adımların, BM Kuruluş Sözleşmesini, ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarını ve Cenevre Konvansiyonunu ihlal ederek Keşmirlilerin anavatanını yeniden işgal etmek ve sömürgeleştirmek için bir girişim olduğunu vurguladı.Benzer şekilde, Hindistan'ın Cammu ve Keşmir eyaletini bölmek, sınırlarını yeniden çizmek ve sahte haritalar çıkarmak için 31 Ekim'de yaptığı duyurusunun sadece uluslararası hukukun ihlali değil ama aynı zamanda Keşmir halkının haklarının korkunç bir biçimde çiğnenmesi olduğunu söyledi.Tüm bu adımlar Keşmirliler tarafından reddedilmiştir.

Cumhurbaşkanı Masood Khan sordu: "Keşmirli Müslümanların canları bu kadar ucuz mu?Onlar bu gezegenin vatandaşları değil mi?Keşmirliler küresel ailemizin yetim çocukları mıdır?Onların kendilerini savunmaya hakları yok mu?"

Kendisi Hindistan'daki Hindutva ideolojisi biçimindeki sağcı Hindu aşırılığının yükselmesinin sadece Hindistan'daki tüm azınlıklar için bir tehdit değil ama aynı zamanda bölgesel barış ve güvenlik için de tehdit olduğunu söyledi, Hint liderlerinin şöven açıklamaları ve savurduğu nükleer tehditler yüzünden.

Pakistan halkının tüm tehditlere karşı anavatanlarının her santimetresini savunmak için kararlı olduğunu ekledi.Hindistan'ın yapacağı bir hesap hatası kendisine çok pahalıya patlayacaktır, hem bölge hem de dünya için.

Cumhurbaşkanı Masood Khan Cammu ve Keşmir anlaşmazlığının diyalog yoluyla çözümü için kararlı bir şekilde savunma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve meseleye karşı prensipli duruşu için Türkiye'ye Cammu ve Keşmir halkı adına derinden şükranlarını ifade etti.Tarihi Pakistan-Türkiye dostluk ilişkilerini hatırlatarak Keşmir davasına verilen desteğin Türk toplumunun her kesiminden geldiğini ve İoK halkı için büyük bir ümit kaynağı olduğunu söyledi.Aynı zamanda Türkiye'ye büyük 2005 depreminden sonra Azad Keşmir'deki yeniden yapılandırma çabalarına verdiği değerli katkılar için teşekkür etti.

Türkiye'nin küresel barışa yönelik önemli bir rol oynadığını ve bir arabulucu olarak insani diplomasi yoluyla Cammu ve Keşmir meselesinin çözülmesi için büyük bir rol oynayabileceğini ekledi.

Azad Cammu ve Keşmir Cumhurbaşkanı ayrıca konferansa katılanları Azad Keşmir'e davet etti, "orada saklayacak hiçbir şeyimiz yok ama gösterecek çok şeyimiz var."

Cammu ve Keşmir meselesi üzerine bu iki günlük konferansa dünyanın her yerinden düzinelercehoca, akademisyen, araştırmacı, gazeteci ve yazar katıldı ve inter alia olarak Cammu ve Keşmir meselesinin yasal, politik, güvenlik ve insan hakları boyutlarına bakıldı.