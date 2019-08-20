Haberler» Politika» Haber

Pakistan Keşmir krizini Uluslararası Adalet Divanı'na taşıyacak

Pakistan hükümeti, Hindistan ile yaşadıkları Keşmiş krizini Uluslararası Adalet Divanı'na taşımaya karar verdiklerini duyurdu.

20.08.2019 19:03 Pakistan Keşmir krizini Uluslararası Adalet Divanı'na taşıyacak
Pakistan hükümeti, Hindistan ile yaşadıkları Keşmiş krizini Uluslararası Adalet Divanı'na taşımaya karar verdiklerini duyurdu.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi yaptığı açıklamada, hükümetin aldığı bu karar doğrulanarak, "Keşmir meselesini üzerinde planladığımız şekilde, Uluslararası Adalet Divanı'na taşıma kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Kureyşi, karar alınmadan tüm yasal yönlerin dikkate alındığını vurgulayarak bu durumu en kısa zamanda Uluslararası Adalet Divanı'na taşıyacaklarını belirtti. Bakan konu hakkındaki detaylı bilgilerin de adalet bakanı tarafından paylaşılacağını belirtti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, taraflar arasında gerçekleşen son çatışmada, sınır köyleri Hot Spring ve Çirikot'ta Hint askerlerinin ateş açması sonucu 2 sivil yaşamını yitirmiş, 1 sivil de yaralanmıştı. - İSLAMABAD

Pakistan, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
19:23   CHP'de iptal edilen kongre partilileri kızdırdı
19:22   CHP'li Öztrak'tan MHP'li Büyükataman'a: "Üslubu beyan ayniyle insandır"
19:03   Pakistan Keşmir krizini Uluslararası Adalet Divanı'na taşıyacak
18:56   CHP'li eski belediye başkanı disipline sevk edildi
18:52   Cumhurbaşkanlığından Suriyelilerin kurduğu hayatları anlatan belgesel
17:55   - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Suriye Ulusal Koalisyonu'nu kabul etti
17:49   Lunapark alanı satılıyor