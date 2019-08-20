Haberler» Dünya» Haber

Pakistan: Kontrol hattında 6 Hintli asker öldürüldü

Pakistan Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Asif Ghafoor, ateşkes ihlali gerekçesiyle Keşmir'de kontrol hattında çıkan çatışmada 6 Hintli askerin öldürüldüğünü açıkladı.

20.08.2019 19:11 Pakistan: Kontrol hattında 6 Hintli asker öldürüldü
Pakistan Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Asif Ghafoor, ateşkes ihlali gerekçesiyle Keşmir'de kontrol hattında çıkan çatışmada 6 Hintli askerin öldürüldüğünü açıkladı.

Geçtiğimiz aylardan beri iki ülke arasında tırmanan gerilim çatışmaya dönüştü. Pakistan Silahlı Kuvvetleri sözcüsü Asif Ghafoor, Pakistan ordusunun Hindistan'ın ateşkes ihlallerinin 'uygun bir şekilde' yanıtlandığını duyurdu. Ghafoor'a göre Keşmir kontrol hattında, bir subay da dahil olmak üzere, 6 Hintli asker öldürüldü ve iki sığınak imha edildi. Hindistan ise iddialara henüz cevap vermedi.



Pakistan, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
20:16   İran, demiryoluyla Akdeniz ülkelerine erişecek
19:27   Çavuşoğlu: Türkiye'nin İdlib'deki 9. gözlem noktasını başka yere taşıma gibi bir niyeti bulunmuyor
19:18   Görevden alınan Mızraklı: "Hukuk devleti ve demokrasiyle bağdaşmaz, halk iradesine saygısızlıktır"
19:11   Pakistan: Kontrol hattında 6 Hintli asker öldürüldü
19:03   Masal kahramanları Uluslararası Kum Heykel Festivali'nde yeniden hayat buldu
18:33   Bilim kurgu klasiği Yıldız Savaşları New York'ta 'sanal' gerçek oldu
18:33   ABD'nin Denver kentinde "2019'un büyük yatak göçü"