Haberler » Güncel » Pakistan, korona virüsü nedeniyle İran sınırını kapattı - Haber

Pakistan, korona virüsü nedeniyle İran sınırını kapattı

Pakistan, korona virüsü endişesiyle İran'a sınırını kapattığını duyurdu.

23.02.2020 14:45 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:45Pakistan, korona virüsü nedeniyle İran sınırını kapattı
, korona virüsü endişesiyle 'a sınırını kapattığını duyurdu.
İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükselmesinin ardından Pakistan, Taftan'daki İran sınırını kapattı. Belucistan İçişleri Bakanı Mir Ziaullah Langove yaptığı açıklamada, İran'daki korona virüsünden kaynaklı ölümlerin ardından sınırın yetkililer tarafından geçici olarak kapatıldığını açıkladı. Belucistan eyaleti Başbakanı Jam Kamal Alyani de Taftan'daki Pakistan-İran sınır bölgesinde 100 yataklı bir çadır hastanesi kurulması için çalışmalara başlandığını belirtti.
(Abid Mazhar/İHA)

Pakistan, İran, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  23 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 23 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
23.02.2020 16:20:29