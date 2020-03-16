Pakistan koronavirüs salgını nedeniyle İran ve Afghanistan sınırlarını kapattı
Pakistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İran ve Afganistan ile kara sınırlarını kapattığını duyurdu.
16.03.2020 10:28 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:28
Pakistan , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İran ve Afganistan ile kara sınırlarını kapattığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin İran ve Afganistan ile kara sınırları Kovid-19 salgını nedeniyle bugünden itibaren iki haftalığına kapatıldı.
Hindistan sınırındaki "Kartapur Koridoru" olarak adlandırılan vizesiz geçiş bölgesinden çıkışlar da durduruldu fakat Hint hac kafilelerinin girişlerine izin verilecek.
Sınır kontrol tedbirleri Başbakan İmran Han başkanlığında toplanan Ulusal Güvenlik Komitesinin cuma günü aldığı kararlar uyarınca uygulanmaya başlandı.
Tüm okullar üç haftalığına tatil edildi
Tedbirler kapsamında ayrıca ülkedeki tüm eğitim ve öğrenim kurumlarında derslere üç hafta ara verildi.
Pakistan'da şu ana dek 94 Kovid-19 vakası tespit edilirken henüz can kaybıyla karşılaşılmadı.
Porto Riko'da sokağa çıkma yasağı
Karayipler Denizi'nde ABD'ye bağlı iç işlerinde bağımsız özerk bölge Porto Riko'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.
Porto Riko basınındaki habere göre, Vali Wanda Vazquez, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla bazı tedbirler alındığını duyurdu.
Vazquez, bu kapsamda sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini ve bazı iş yerleriyle hükümet binalarının geçici olarak kapatıldığını belirtti.
Tedbirlerin 2 hafta süreliğine alındığını vurgulayan Vazquez, eczaneler, marketler, banka şubeleriyle eve servis yapan restoranların açık kalacağını kaydetti.
Yasaklara uymayanlara 6 aya kadar hapis cezası veya 5 bin dolara kadar para cezası verilmesi öngörülüyor.
Kovid-19 bağlantılı ölümün gerçekleşmediği Porto Riko'da söz konusu tedbirler, 5'inci vakanın görülmesinin ardından alındı.
Porto Riko'da eğitime mart sonuna kadar ara verilmişti.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 şu ana dek dünya genelinde 169 bin 719 kişiye bulaştı. Salgın nedeniyle 6 bin 518 kişi hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin İran ve Afganistan ile kara sınırları Kovid-19 salgını nedeniyle bugünden itibaren iki haftalığına kapatıldı.
Hindistan sınırındaki "Kartapur Koridoru" olarak adlandırılan vizesiz geçiş bölgesinden çıkışlar da durduruldu fakat Hint hac kafilelerinin girişlerine izin verilecek.
Sınır kontrol tedbirleri Başbakan İmran Han başkanlığında toplanan Ulusal Güvenlik Komitesinin cuma günü aldığı kararlar uyarınca uygulanmaya başlandı.
Tüm okullar üç haftalığına tatil edildi
Tedbirler kapsamında ayrıca ülkedeki tüm eğitim ve öğrenim kurumlarında derslere üç hafta ara verildi.
Pakistan'da şu ana dek 94 Kovid-19 vakası tespit edilirken henüz can kaybıyla karşılaşılmadı.
Porto Riko'da sokağa çıkma yasağı
Karayipler Denizi'nde ABD'ye bağlı iç işlerinde bağımsız özerk bölge Porto Riko'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.
Porto Riko basınındaki habere göre, Vali Wanda Vazquez, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla bazı tedbirler alındığını duyurdu.
Vazquez, bu kapsamda sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini ve bazı iş yerleriyle hükümet binalarının geçici olarak kapatıldığını belirtti.
Tedbirlerin 2 hafta süreliğine alındığını vurgulayan Vazquez, eczaneler, marketler, banka şubeleriyle eve servis yapan restoranların açık kalacağını kaydetti.
Yasaklara uymayanlara 6 aya kadar hapis cezası veya 5 bin dolara kadar para cezası verilmesi öngörülüyor.
Kovid-19 bağlantılı ölümün gerçekleşmediği Porto Riko'da söz konusu tedbirler, 5'inci vakanın görülmesinin ardından alındı.
Porto Riko'da eğitime mart sonuna kadar ara verilmişti.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 şu ana dek dünya genelinde 169 bin 719 kişiye bulaştı. Salgın nedeniyle 6 bin 518 kişi hayatını kaybetti.
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Kaynak: AA
Etiketler : Porto Riko, Afganistan, Pakistan, İran, Güncel
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