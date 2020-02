Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Pakistan İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Pakistan'la ticari ve ekonomik bağlarımızı siyasi münasebetlerimizin seviyesine çıkarmak istiyoruz. Son dönemde artış gösteren ticaret ve yatırımlara rağmen, maalesef bu alandaki potansiyelimizin bir hayli gerisinde kaldığımızı görüyoruz" dedi.Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. Toplantısı için Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - Pakistan İş Forumu'nda iki ülkenin iş adamlarına hitap etti. Pakistan ziyaretinin dolu dolu geçtiğini, dün Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile samimi bir sohbet gerçekleştirdiğini, bugün de Pakistan Milli Meclisi ve Senatosu'nun ortak oturumunda parlamenterlere hitap ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İş Forumu'nun ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısını yapacaklarını, böylece Pakistan ile ilişkilerdeki ivmeyi bir üst aşamaya çıkarmış olacaklarını söyledi."TÜRKİYE'NİN PAKİSTAN'DAKİ DOĞRUDAN YATIRIMLARI 500 MİLYON DOLARI BULUYOR"İş Forumu münasebetiyle kurulan ve kurulacak irtibatların, yeni iş birliklerinin, yeni ortaklıkların kapısını aralayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pakistan'la ticari ve ekonomik bağlarımızı siyasi münasebetlerimizin seviyesine çıkarmak istiyoruz. Son dönemde artış gösteren ticaret ve yatırımlara rağmen, maalesef bu alandaki potansiyelimizin bir hayli gerisinde kaldığımızı görüyoruz. Toplam nüfusları 300 milyonu bulan Türkiye ile Pakistan'ın ticaretinin 804 milyon dolarda kalmasını, açıkçası ülkelerimize yakıştıramıyorum" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ticaretin önce 1 milyar doların üzerine çıkmaları, ardından da 5 milyar dolar hedefine taşımaları gerektiğini belirterek ortak hedefler doğrultusunda kararlı, net ve güçlü adımlar atılması gerektiğini kaydetti. İki ülkenin ihraç kalemlerinde benzerlik olduğunu ancak Türkiye ve Pakistan'ın rekabet içinde görülen sektörleri olduğu gibi birbirini tamamlayabilecek çok sayıda alanın da bulunduğuna dikkati çeken Erdoğan, bu alanlara odaklanarak ticaretin hak ettiği konuma taşınmasını vurgulayarak bunun için de tüm dünyada yükselen korumacılık duvarlarının iki ülke arasına girmesine engel olmak gerektiğini belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Pakistan'ın yatırım noktasında son dönemde gözle görünür bir ivme yakaladığının altını çizerek şu değerlendirmelerde bulundu:"Türkiye'nin Pakistan'daki doğrudan yatırımları 500 milyon doları buluyor. Türk firmalarının enerjiden gıdaya, temizlikten inşaata pek çok alanda Pakistan'da faaliyet göstermelerinden büyük memnuniyet duyuyorum. Firmalarımız burada Türkiye-Pakistan dostluğuna yakışır şekilde çalışıyorlar, Pakistan'a hizmet ediyorlar. Şirketlerimiz mevcut yatırımlarını daha da büyütmeyi düşünüyorlar. Anadolu Grup'un 200 milyon dolar ve Hayat Kimya'nın 350 milyon dolar değerinde ilave yatırım planları var. Keza, SÜTAŞ Türkiye'deki en büyük süt işleme tesisinin bir benzerini Pakistanlı ortağıyla Pencab'ta yakında hayata geçirecek. Bunlar bizim yüzümüzü güldüren haberler. Ülkemizde ise 158 adet Pakistan sermayesine sahip şirket faaliyet gösteriyor. Bu şirketlerin toplam yatırım miktarı 100 milyon dolara yakındır. Bu sayının ve yatırım miktarının daha da artmasını temenni ediyoruz.""TÜRKİYE'DE YATIRIM YAPAN ULUSLARARASI ŞİRKETLERLE KENDİ ŞİRKETLERİMİZ ARASINDA BİR FARK GÖRMÜYORUZ"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "yabancı yatırım" ifadesi yerine "uluslararası yatırım" ifadesini tercih ettiğine vurgu yaparak, "Çünkü bizim anlayışımıza göre sermayenin milliyeti yoktur. Dolayısıyla sermaye milliyetçiliği yapmak da doğru bir yaklaşım değildir. Türkiye'de yatırım yapan uluslararası şirketlerle kendi şirketlerimiz arasında bir fark görmüyoruz. Uluslararası yatırımları sadece yasal düzenlemelerle değil, kurumsal olarak da destekliyoruz" diye konuştu.Türkiye'nin yatırım potansiyeline inanan herkese kapıların açık olduğunu ifade eden Erdoğan, "Şimdiye kadar ülkemize güvenen, Türkiye'nin yatırım potansiyeline inanan, Türkiye'ye yatırım yapan hiç kimse pişman olmamıştır. Pakistanlı kardeşlerimizin de ülkemize, Türk ekonomisine, Türkiye'nin geleceğine itimat etmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dünyanın en büyük 20 ekonomisi içinde olduğuna dikkat çekerek, "Göreve geldiğimiz 2002 yılından bu yana ekonomide pek çok rekora imza attık. Kamu borç stokunun milli gelire oranını yüzde 72'den yüzde 30,4'e indirdik. Bütçe açığının milli gelire oranını da yüzde 11,2'den yüzde 2'ye düşürdük. 2009-2018 yılları arasında her yıl 903 bin insanımıza yeni istihdam sağladık. Turizmde 13 milyon olan turist sayını 51,7 milyona, 8,5 milyar dolar olan turizm gelirimizi ise 35 milyar dolar bandına çıkardık. Son 17 yılda ekonomimize yaklaşık 220 milyar dolarlık doğrudan uluslararası sermaye girişi oldu" bilgisini paylaştı."PAKİSTAN'IN İLERİYE DOĞRU ATACAĞI HER ADIMIN YATIRIM İLİŞKİLERİMİZ İÇİN DOĞURACAĞI FIRSATLARIN FARKINDAYIZ"Türkiye'nin bankacılık sektöründe güçlü mali yapısını koruduğunu, Türk Hava Yolları'nın dünyanın en çok ülkesine ve dış hat noktasına uçan hava yolları arasında yer aldığını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2002'de 36 milyar dolardan aldığımız ihracatı, geçen hafta açıklanan rakamlara göre 181,6 milyar dolara taşıdık. Ocak ayı ihracatımız önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,1 artış göstererek 14 milyar 765 milyon dolara ulaştı. Yaşadığımız onca saldırıya, ekonomik sabotaj girişimlerine, bölgesel istikrarsızlıklara rağmen hamdolsun her alanda başarı çıtamızı yükseltiyoruz" sözlerine yer verdi.Pakistan'ın da Başbakan Imran Khan önderliğinde iş yapma kolaylığının arttırılması konusunda son dönemde ciddi gelişme kaydettiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pakistan'a bu alanda yardımcı olmaya hazırız. Pakistan'ın ileriye doğru atacağı her adımın yatırım ilişkilerimiz için doğuracağı fırsatların farkındayız" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin savunma, ulaşım, toplu konut, sağlık ve müteahhitlik sektörlerinde dünya çapında üne sahip firmaları bulunduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:"Savunma sanayii alanında Pakistan'la iş birliğimiz derinleşiyor. Müteahhitlik alanında ise Türk firmaları bugüne kadar Pakistan'da değeri 3.5 milyar doları aşan 68 proje üstlendi. Bunların arasında çok önemli altyapı ve enerji projeleri de bulunuyor. Pakistan'ın gerek münferit projeler, gerek Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru projelerinin de etkisiyle altyapı ve enerjide yaşadığı sıkıntıları geride bıraktığını görmek bizleri de memnun ediyor. Dünyada ikinci sırada yer alan müteahhitlik firmalarımız, Pakistan'daki büyük çaplı enerji ve altyapı projelerine taliptir. Ancak Pakistan'ın potansiyelinin ve üçüncü ülkelere sağladığı imkanların ülkemizde yeterince tanınmadığını müşahede ediyoruz. Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru projelerinin Türk yatırımcılara daha iyi anlatılması gerekiyor. Bu konuda beraber çalışmaya hazırız. Hatta bu çerçevede, pilot bir iş kolu, pilot bir sektör yatırımını beraberce tespit edip iki taraftan birkaç büyük firmamızı bir araya getirebiliriz."Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin büyük önem verdiği bağlantısallık konusunun Pakistan için de önem arz ettiğinin farkında olduklarını belirterek, "Bu alanda, Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan doğal gaz boru hattı, Türkmenistan- Afganistan-Pakistan (TAP) elektrik enerjisi iletim hattı gibi Pakistan'ı Orta Asya coğrafyasıyla bağlayacak projelerin hayata geçirilmesi çok faydalı olacaktır" dedi.TAP'ın elektrik enerjisi iletim hattının Türkmenistan ayağında Çalık Holding'in görev aldığını ifade eden Erdoğan, bu projelerin Pakistan'daki kısımlarında Türk firmalarının tecrübelerinden fayda sağlanmasının yararlı olacağını söyledi."TÜRKİYE VE PAKİSTAN'IN TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLERİNİ HAK ETTİĞİ SEVİYEYE TAŞIYACAĞIZ"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan halkının tedavi için daha çok Batılı ülkeleri tercih ettiğini aktararak bu alışkanlığın değişmesi gerektiğini, Türkiye'nin, sağlık altyapısında büyük bir aşama kaydederek, dünya sağlık turizminin ana destinasyonlarından biri haline geldiğini vurguladı. Türkiye'nin Şehir Hastaneleri projesiyle sağlık hizmetlerinin standardını yeniden belirlediğini, 13 bin 417 yatak kapasiteli 10 adet şehir hastanesini hizmete açtıklarını anlatan Erdoğan, geçen sene yurt dışından 500 bin kişiyi sağlık turizmi kapsamında Türkiye'de ağırladıklarını, Pakistanlıların da aynı tedavi hizmetlerini, daha uygun fiyatlara ve dostane bir ortamda Türkiye'den alabileceklerini kaydetti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Pakistan'ın ortak ekonomik hedeflerine ulaşmasına imkan verecek "Stratejik Ekonomik Çerçeve" de Pakistan Başbakanı İmran Han ile imzalayacaklarını bildirerek, "Bizlerin desteği, siz iş adamlarımızın da çabalarıyla Türkiye ve Pakistan'ın ticari ve ekonomik ilişkilerini hak ettiği seviyeye taşıyacağız. Bu yolda, özel sektör kuruluşlarımızın yanında olmak ve yeni iş birlikleri için iş dünyasını teşvik etmek yönünde her iki ülke siyasi liderliğinin de güçlü bir iradeye sahip olduğunu teyit etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını "çok yaşa Pakistan-Türkiye dostluğu" anlamına gelen "Pakistan, Türki dosti zindabad" sözleriyle tamamladı.(İHA)