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Pakistan mahkemesi Pervez Müşerref'in idam kararını bozdu

Pakistan Mahkemesi, vatana ihanet ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırılan Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'in idam kararını bozdu.

13.01.2020 17:11 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:16Pakistan mahkemesi Pervez Müşerref'in idam kararını bozdu
Mahkemesi, vatana ihanet ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırılan Eski Pakistan Pervez Müşerref'in idam kararını bozdu.

Pakistan Mahkemesi, vatana ihanet ettiği gerekçesiyle idam kararı verilen 76 yaşındaki eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'i idam cezasını bozdu. Karar ilişkin açıklama yapan Pervez Müşerref, "Bu konuda yorum yapamam ama karar gerçekten iyi, karar anayasaya uygun olduğu için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref, vatana ihanet davası açılmasına yönelik kurulan özel mahkemeyle 3 Kasım 2007'de olağanüstü hal ilan ettiği için ölüm cezasına çarptırılmıştı. - İSLAMABAD

Pervez Müşerref, Cumhurbaşkanı, Pakistan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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