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Pakistan ölen Hint askerinin cesedini Hindistan'a teslim etti

Hindistan Cammu Keşmir bölgesinde Aik Nullah nehrini geçerken akıntıya kapılan Hint askerinin Pakistan'da bulunan cesedi, Hindistan'a teslim edildi.

01.10.2019 21:44Pakistan ölen Hint askerinin cesedini Hindistan'a teslim etti
Hindistan Cammu Keşmir bölgesinde Aik Nullah nehrini geçerken akıntıya kapılan Hint askerinin Pakistan'da bulunan cesedi, Hindistan'a teslim edildi.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Hint Sınır Güvenlik Gücü'nde görev yapan Paritosh Mondal'ın Aik Nullah nehrinde akıntıya kapılması üzerine Hint askerleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı.
Hint ordusunun talebi üzerine nehrin Pakistan tarafında da Pakistan ordusu tarafından arama yapıldı ve Mondal'ın cesedi, Pakistan'ın Pencap eyaleti sınırları içinde bulundu.
Açıklamada, Mondal'ın cesedinin askeri prosedürlere göre bugün Pakistan'ın Pencap eyaletiyle Cammu Keşmir arasındaki bir noktada Hindistan'a teslim edildiği belirtildi.

Hindistan, Pakistan, Güncel

Kaynak: AA

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