Pakistan, Ömer Şeyh'in idam cezasını bozdu

Pakistan mahkemesi bugün 2002'de ABD'li gazeteci Daniel Pearl'ün öldürülmesinde hüküm giymiş olan İngiliz doğumlu mahküm Ahmed Ömer Said Şeyh'in idam cezasını bozdu.

Pakistan'ın Sindh Yüksek Mahkemesi, 2002 yılında ABD'li gazeteci Daniel Pearl'ü öldürme nedeniyle ölüm cezasına çarptırılan Ahmed Ömer Said Şeyh'e yönelik cinayet suçlamalarının kanıtlanamaması sebebiyle idam cezasını bozdu. Mahkeme Ömer Şeyh'e adam kaçırma suçundan 7 yıl hapis cezası verdi. Diğer üç sanık ; Fahad Naseem, Şeyh Adil ve Salman Saqib ise serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA