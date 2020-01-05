Haberler » Güncel » Pakistan Ordu Sözcüsü Gafur: 'Savaş için topraklarımızın kullanılmasına izin vermeyeceğiz' - Haber

Pakistan Ordu Sözcüsü Gafur: "Savaş için topraklarımızın kullanılmasına izin vermeyeceğiz"

Pakistan Ordu Sözcüsü Asıf Gafur, ABD askerlerinin İran'a karşı Pakistan topraklarını kullanmasının söz konusu olmadığını belirterek, "Pakistan, başkasına karşı savaş için topraklarının kullanılmasına izin vermeyecek.

05.01.2020 21:06 | Son Güncelleme: 05.01.2020 21:06 Pakistan Ordu Sözcüsü Gafur:
Sözcüsü Asıf Gafur, ABD askerlerinin İran'a karşı Pakistan topraklarını kullanmasının söz konusu olmadığını belirterek, "Pakistan, başkasına karşı savaş için topraklarının kullanılmasına izin vermeyecek." dedi.
ARY News televizyonuna konuşan Gafur, İran ile ABD arasında çatışma yaşanması durumunda Pakistan'ın savaşın parçası olmayacağını söyledi.
Gafur, Pakistan'ın sadece barışın sağlanması için görev alacağını kaydetti.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, İranlı general Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bajva'yı bilgilendirdiğini aktaran Gafur, Bajva'nın da Afganistan ve İran'la ilgili konularda istikrar sağlanması yolunda her türlü adımın Pakistan tarafından atılacağını Pompeo'ya ilettiğini ifade etti.
Gafur, Pakistan'ın İran'a karşı ABD'nin yanında yer alıp almayacağına ve İran'a karşı ABD ordusunun Pakistan topraklarını kullanıp kullanmayacağına ilişkin soruya, "Bunlar sosyal medya dedikoduları. Pakistan başkasına karşı savaş için topraklarının kullanılmasına izin vermeyecek ve bölgede barışın hakim olması için çalışacaktır. Pakistan, yalnızca barışçıl girişimleri destekleyecektir. Umarız bölgemiz bir savaşa daha sürüklenmez." şeklinde yanıt verdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Pakistan, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:17   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri okula saldırı düzenleyen Hafter'e sert tepki: O bir cani! - Haber
22:14   Erdoğan: "(İdlib) Putin ile konuşacağız. Temennim odur ki bu görüşmede, biz bu ateşkesi sağlayalım,... - Haber
22:12   Denizli'de kaza yapan kamyonet, eve çarparak alev aldı: 4 yaralı - Haber
22:08   Venezuela'da muhalif meclisin başkanı Parra oldu - Haber
22:08   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın Sayın Merkel ile görüşmem var" - Haber
20:12   Irak'ta artan gerilim sonrası DEAŞ karşıtı koalisyon, ülkedeki faaliyetlerini askıya aldı - Haber
20:10   9 günde 4 defa cezaevinden kaçan şahıs, tutuklanarak yine aynı cezaevine gönderildi - Haber
20:03   Adıyaman'ın Sincik ilçesi ve Sivas'ta eğitime 1 gün ara verildi - Haber
19:18   Öldürülen doktorun hayat hikayesiyle ilgili acı gerçekler ortaya çıktı - Haber
18:02   Irak Meclisi'nde Mukteda es-Sadr, ABD Büyükelçiliği'nin kapatılmasını istedi - Haber
5.01.2020 22:18:53