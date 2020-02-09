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Pakistan ordusu zirve dönüşü mahsur kalan dağcıları kurtardı

Pakistan'da, kuzeydeki Karakurum Dağları'nda Broad Peak Zirvesi'ne yaptıkları tırmanıştan dönerken hastalanarak dağda mahsur kalan iki dağcı kurtarıldı.

09.02.2020 13:36 | Son Güncelleme: 09.02.2020 13:36Pakistan ordusu zirve dönüşü mahsur kalan dağcıları kurtardı
'da, kuzeydeki Karakurum Dağları'nda Broad Peak Zirvesi'ne yaptıkları tırmanıştan dönerken hastalanarak dağda mahsur kalan iki dağcı kurtarıldı.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, dağcılar ABD'li Donald Allen Bowie ve Finlandiyalı Lotta Henriikka Nakyva'nın askeri helikopterle emniyetli bir yere nakledildiği belirtildi.
8 bin 51 metre yükseklikteki, dünyanın en yüksek 12. zirvesi olan Broad Peak'e kış tırmanışı yapan dağcıların dönüş yolunda sağlık sorunları yaşadıkları kaydedildi.
Aralarında dünyanın en yüksek ikinci zirvesi K2'nin de bulunduğu 8 bin metrenin üzerindeki çok sayıda zirvenin yer aldığı, Pakistan, Hindistan ve Çin sınırları arasındaki bölge, farklı ülkelerden dağcıların uğrak noktası olarak biliniyor.
Geçen yıl martta bölgedeki Nanga Parbat Dağı'na tırmanan bir İngiliz ve bir İtalyan dağcı hayatını kaybetmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Pakistan, Güncel

Kaynak: AA

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