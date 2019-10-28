Pakistan Parlamenter Heyeti, Keşmir anlaşmazlığını vurguladı: En kötü insan hakları ihlalleri işleniyor

5 üyeli bir Pakistan Parlamenterler heyeti 25-28 Ekim 2019 tarihlerinde Türkiye'nin Rize kentinde düzenlenen Birinci Asya Parlamenterler Birliği (APA) Yürütme Konseyi toplantısına katıldı.

Pakistan heyetinde Senatörler Hidayatullah, Dr. Sikandar Mandhro ve Manzoor ve Milli Meclis Üyeleri Ataullah ve Amir Naveed vardı.

"EN KÖTÜ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ İŞLENİYOR"

Kapanış oturumundaki hitabında Senatör Hidayatullah, 27 Ekim'in Pakistan'da ve dünyada Keşmir Kara Günü olarak anıldığını vurguladı. Senatör Hidayatullah "Yetmiş iki yıl önce bugün, Hindistan güçleri havadan Cammu ve Keşmir'e gelerek bölgeyi işgal etti ve bu işgal bugüne kadar devam etti" dedi. Kendisi Hindistan'ın Cammu ve Keşmir'e 800,000'den fazla işgal gücü gönderdiğini, bunların masum Keşmirli erkeklere, kadınlara ve çocuklara karşı en kötü insan hakları ihlallerini işlediğini söyledi. Dünya topluluğuna ve APA Üye Ülkelerine Hindistan'dan iletişim engellerini kaldırmasını, sokağa çıkma yasağını bitirmesi ve temel kendi kaderlerini belirleme hakları dahil Keşmirlilerin temel insan haklarına saygı göstermesini istemeleri için çağrıda bulundu. Aynı zamanda Pakistan'ın bir plebisit yoluyla BM Güvenlik Konseyi kararlarına göre kendi kaderlerini belirleme haklarını alana kadar Keşmirlilere verdiği sarsılmaz ahlaki, siyasi ve diplomatik desteği yeniden teyit etti.

KATAR'IN TAM ÜYELİĞİ ÖNERİLECEK

APA, 42 Üye Parlamentodan oluşur ve Asya'da ve dünyada barışı geliştirmek için ortak stratejiler geliştirmek amacıyla görüş, düşünce ve deneyimlerini paylaşmak için bir forum sağlar. Pakistan, APA'yı bölgenin canlı bir forumu yapmak için ön plandadır ve 2013-2015'de APA Başkanlığı yapmıştır.

Yürütme Konseyi Aralık 2019'da beklenen APA Genel Kurul Toplantısında Katar Devletinin ve Demokratik Timor-Leste Cumhuriyetinin tam üyeliğini önerecektir. Toplantıda ayrıca sosyal ve kültürel olaylar, ekonomik ve sürdürülebilir gelişme, siyasi olaylar ve bütçe ve planlama üzerindeki daimi komisyonlar tarafından önerilen taslak çözümler de değerlendirildi.2020-2021 ve 2022-2023 için APA Başkanı ve Başkan Yardımcısı adaylıkları da tartışıldı.

Yan oturumlarda, Pakistan heyeti Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed bin Abdullah bin Zaid al-Mahmoud ile görüştü. Kendileri Pakistan-Katar parlamenter bağlarını geliştirmeyi tartıştılar. Ayrıca olaya katılan diğer parlamenter heyetlerle de görüştüler.