Pakistan Parlamenter Heyeti, Asya'da Ortak ve Kapsayıcı Refaha Bağlılığını Yeniden Teyit Etti

Senatör Muhammad Ali Saif'in önderlik ettiği bir parlamenter heyet İstanbul'da düzenlenen 11. Nihai Asya Parlamenterler Assemblesinin (APA) açılış töreni sırasında Asya ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari bağların geliştirilmesi için desteklerini ifade etti.

SENATO BAŞKANI MESAJINDAEKONOMİK REFAH VURGUSU YAPTI

APA toplantısı sırasında Senato Başkanının bir mesajını ileten Senatör Muhammad Ali Saif, bölge içi ve bölgeler arası bağlanabilirliğin bölgedeki ekonomik refahın ve gelişmenin anahtarı olduğunu belirtti.

"ASYA PARLAMENTOSUNUN KURULMASIETKİLEŞİM İÇİN BİR BASAMAK"

Kendisi APA gibi parlamenter forumların Asya'daki bölgesel ekonomik entegrasyon düşlerinin gerçekleştirilmesinde rol alabileceğinin altını çizdi. Aynı zamanda Pakistan Parlamentosunun bu hedefi gerçekleştirmeye yönelik olarak Pakistan'ın 2013-2015 yıllarındaki APA Başkanlığı sırasında ve 2017-2018'de APA Siyasi İşler Komitesinin ve Asya Parlamentosunun (SCCAP) Oluşturulması için Özel Komitenin Başkan Yardımcılığını yaptığı sırada yaptığı önemli katkıları vurguladı.Kendisi aynı zamanda bir Asya Parlamentosunun kurulmasını daha büyük bölgesel etkileşim için bir basamak taşı olarak niteledi.

"BU PROJELER BARIŞ VE REFAHIN GETİRİLMESİNE YARDIMCI OLACAKTIR"

Senatör Muhammad Ali Saif en son Gwadar'da düzenlenen APA Siyasi İşler Komitesinin ve SCCAP'ın çok başarılı geçen toplantısının Pakistan'ın bölgeler arası ve bölge içi bağlanabilirliği geliştirmek için bölgede kendisine düşen rolü oynamaktaki güçlü isteğinin tanığı olduğunu söyledi. Toplantı aynı zamanda şu anda Pakistan'da Çin Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) projesi altında devam eden çeşitli bağlanabilirlik projelerinin uluslararası alanda aydınlığa kavuşturulmasına da yardımcı oldu.Bu projeler tüm bölgeye ve daha da ötesine barış ve refahın getirilmesine yardımcı olacaktır.

ASYA PARLAMENTER ASSEMBLESİ'NİN 11. OTURUMU DÜZENLENDİ

Asya Parlamenter Assemblesi'nin (APA) 11. Nihai Oturumu 29 Kasım'dan 2 Aralık'a kadar "Asya'da Ekonomik Refahın Geliştirilmesi" teması altında düzenlenmektedir.

Toplantıya katılan Pakistan heyetinde Senatör Muhammad Ali Saif, Senatör Ayub Afridi, Senatör Moula Bux Chandio, Senatör Mir. Kabeer Ahmed Muhammad Shahi, Senatör Nuzhat Sadiq, Chaudhry Salik Hussain ve Ulusal Meclis Üyeleri Makhdoom Zain Hussain Qureshi ve Meclis Üyesi ve aynı zamanda Senato Sekreteri olan Amjad Pervez Malik bulunmaktadır.

PARLAMENTER HEYET APA'NIN YÜRÜTME KONSEYİ TOPLANTISINA KATILDI

Daha öncesinde, Parlamenter heyet APA'nın Yürütme Konseyi toplantısına da katıldı ve burada APA'nın işlerini kalıcı bir bazda sıraya koymak için finansal katkılarda bulunmak ihtiyacını yeniden teyit etti. Pakistan aynı zamanda APA Üye Parlamentoları tarafından bu açıdan değerlendirilmek üzere oybirliğiyle karar verilecek olan uygun bir miktarda katkıda bulunmak isteğini de ifade etti.

YAN OTURUMLARDA İKİLİ GÖRÜŞME DÜZENLEYECEK

Pakistan Parlamenter Heyeti bu olay devam ederken bir dizi APA Daimi Komitesine katılacaktır ve buna ek olarak bunların yan oturumlarında birkaç ikili görüşme düzenleyecektir.