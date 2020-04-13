Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Pakistan polisinden koronavirüs dayağı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan Pakistan'da, yasağa uymayanlara polisten sert müdahale geldi.

13.04.2020 18:12 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:12
Pakistan polisinden koronavirüs dayağı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan Pakistan 'da, yasağa uymayanlara polisten sert müdahale geldi.

Pakistan'ın Sindh eyaletinde koronavirüs salgına karşı mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağına uymayan kişilere polisten sert müdahale geldi. Bölge sakini bir kişinin çektiği görüntülerde, polisin sokaktaki insanlara tokat ve yumruk attığı görülüyor. Polis tarafından darp edilen 4 kişinin polis araçlarına götürüldüğü anlar da kameraya yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, Pakistan halkı tarafından büyük tepki ile karşılandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Pakistan, Polis, Dünya
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Bilim insanları virüsün bağışıklık sistemine saldırdığını keşfetti Haberler
Bilim insanları virüsün bağışıklık sistemine saldırdığını keşfetti
Korona olduğu için organ nakli listesinden çıkarılan genç kız öldü Haberler
Korona olduğu için organ nakli listesinden çıkarılan genç kız öldü
ABD ve İngiltere’de korona sebebiyle bir günde 2225 kişi öldü Haberler
ABD ve İngiltere'de korona sebebiyle bir günde 2225 kişi öldü
Karantinayı ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını çıplak protesto etti Haberler
Karantinayı ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını çıplak protesto etti
DSÖ’nün tepkisine rağmen 4 Avrupa ülkesi korona yasaklarını kaldırıyor Haberler
DSÖ'nün tepkisine rağmen 4 Avrupa ülkesi korona yasaklarını kaldırıyor
İsrail, koronavirüse karşı Mossad ajanlarını devreye soktu Haberler
İsrail, koronavirüse karşı Mossad ajanlarını devreye soktu
Yaz ayları koronanın yayılmasını engelleyecek mi? Uzmanlar araştırdı Haberler
Yaz ayları koronanın yayılmasını engelleyecek mi? Uzmanlar araştırdı
Haberler ›› Dünya ››Pakistan polisinden koronavirüs dayağı - Haberler

Son Dakika Dünya Haberleri

19:40: Manisa'daki maden kazası soruşturmasında 2 kişi tutuklandı - Haberler 19:28: Tarihi eserleri jandarmaya satmaya çalıştı - Haberler 19:17: MHP ile İYİ Parti milletvekili arasında gergin anlar - Haberler 19:13: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 566 artarak 20 bini aştı - Haberler 19:11: Samsun'da traktörün römorku devrildi: 1 yaralı - Haberler 18:12: Çin'de koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi - Haberler 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti