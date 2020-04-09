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Pakistan sınırını ihlal eden Hint İHA'sı düşürüldü

Pakistan ordusu, Keşmir Kontrol Hattı'nı 600 metre ihlal ederek Pakistan kontrolündeki bölgeye girdiği belirtilen Hint insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.

09.04.2020 11:38 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:38
Pakistan sınırını ihlal eden Hint İHA'sı düşürüldü
Pakistan ordusu, Keşmir Kontrol Hattı'nı 600 metre ihlal ederek Pakistan kontrolündeki bölgeye girdiği belirtilen Hint insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.
Ordunun halkla ilişkiler biriminden yapılan açıklamada, gözlemde bulunma özelliğine sahip İHA'nın, Kontrol Hattı'nın Pakistan kontrolündeki Sank bölgesinde sınır ihlali yaptığı ifade edildi.
İki ülke arasındaki hava ve 2003'te yapılan ateşkes anlaşmalarının ihlal edildiği belirtilen açıklamada, sınırı 600 metre ihlal eden İHA'nın Pakistan askerlerince düşürüldüğü kaydedildi.
Ordu yetkililerince Pakistan medyasına yapılan açıklamada, İHA'nın Kontrol Hattı'ndaki Pakistan askeri noktalarının hava fotoğrafını çektiği ve havan saldırıları için işaretleme yaptığı iddia edildi.
Pakistan ordusu, geçen yılın mart ayında da bir Hint İHA'sı düşürmüş, bu aracın da casusluk faaliyetlerinde kullanıldığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Pakistan, Güncel
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