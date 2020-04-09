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Pakistan: "Sözde Yukarı Karabağ seçimleri uluslararası hukukun ihlalidir"

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayşe Faruki, 31 Mart'ta Yukarı Karabağ'da gerçekleştirilen sözde cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu söyledi.

09.04.2020 16:06 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:06
Pakistan:
Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayşe Faruki, 31 Mart'ta Yukarı Karabağ 'da gerçekleştirilen sözde cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu söyledi.
Düzenlediği haftalık basın toplantısında konuşan Faruki, seçimlerin karar aşamasından itibaren Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları da dahil birçok uluslararası kararı çiğnediğini dile getirdi.
Faruki, Pakistan'ın, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarını desteklemeye devam ettiğinin altını çizerek, "Seçim kararı, Ermenistan'ın Karabağ sorununu barışçıl yollarla kesin olarak çözümü için yürütülen görüşmeleri engellemek amacıyla yaptığı hamlelerden biri olarak görülmektedir. Karabağ sorunu karşısında duruşumuz bellidir. Pakistan, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarını desteklemeye devam edecektir." diye konuştu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'den de endişe verici haberler geldiğini kaydeden Faruki, "Şu ana kadar 170 vakanın görüldüğü Cammu Keşmir'deki ilaç eksikliği ve yeterli sağlık hizmetinin sağlanamamasından endişe duyuyoruz. Gözaltında bulunanlar ile hükümlülerin derhal salıverilmesi ya da cezaevlerinde gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Hindistan, cezaevlerinde tuttuğu Keşmirlilerin sağlıkğından sorumludur." değerlendirmesinde bulundu.
Faruki, BM ile Uluslararası Af Örgütünün Hindistan'a Cammu Keşmir'deki ablukayı kaldırma çağrısı yaptığını da hatırlatarak, şunları söyledi:
"BM, bölgeye ilaç ve diğer ihtiyaçların girebilmesi için çağrıda bulundu. Uluslararası Af Örgütü ise benzeri bir çağrı yaparak iletişim yasaklarının kaldırılarak sağlık sistemi ve salgınla ilgili bilgilerin edinilebilmesi gerektiğini söyledi. Biz de en başından beri uluslararası gözlemcilerin Cammu Keşmir'e girebilmesi için Hint hükümetine çağrı yapıyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Dışişleri Bakanlığı, Pakistan, Karabağ, Güncel
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