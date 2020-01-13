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Pakistan ve Afganistan'da kar bilançosu: 43 ölü

Kış mevsiminin sert geçtiği Pakistan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 25, Afganistan'da ise 18 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

13.01.2020 13:18 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:23Pakistan ve Afganistan'da kar bilançosu: 43 ölü
Kış mevsiminin sert geçtiği 'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 25, 'da ise 18 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Pakistan ve Afganistan'da etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle 43 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Pakistan'da 25 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, olumsuz hava koşullarından en çok Belucistan eyaletinin etkilendiği bildirildi.

Belucistan Acil Durum Yönetimi Şefi Imran Zarkon yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde kar yağışı nedeniyle 14 kişinin çatıların çökmesi sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı. Pencap eyaletinde de Acil Servis yetkilisi Abdul Sattar, 11 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.

Öte yandan yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda yol trafiğe kapanırken, yetkililer vatandaşların daha güvenli yerlere tahliye edilmesi için yol açma çalışmalarına başladı.

Afganistan'da 18 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'da ise şiddetli kar yağışı nedeniyle aralarında kadınların ve çocukların bulunduğu 18 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Afet Yönetimi Başkanlığı Basın Görevlisi Hasibullah Shaikhani yaptığı açıklamada, çok sayıda yolun yoğun kar yağışı ve çığ nedeniyle trafiğe kapandığını belirtti. Kandahar eyaletinde vali sözcüsü Bahir Ahamdi 8 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Herat eyaletinde Emniyet Müdürü Abdul Ahad Walizada ise 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Helmand eyaletinde de 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Öte yandan başkent Kabil'de sıcaklığın eksi 15 dereceye kadar düştüğü öğrenildi. - KABİL

Afganistan, Pakistan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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