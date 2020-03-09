Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Pakistan ve Türkiye'nin kardeşliğini anlatan 'Şahit Ol' filmi Pakistan'da vizyona giriyor - Ekonomi

Pakistan ve Türkiye'nin kardeşliğini anlatan "Şahit Ol" filmi Pakistan'da vizyona giriyor

Senaryo ve Yönetmenliğini Tarih Mahmud'un yaptığı, Pakistan Kültür Bakanlığı'nın tüm bütçesini karşıladığı Pakistan ve Türkiye'nin tarihi kardeşliğini anlatan Türkçe adı "Şahit Ol" filmi 3 Nisan'da Pakistan'da vizyona girecek. Film Pakistan'ın ardından Türkiye'de de sinemaseverlerle buluşacak.

09.03.2020 17:17 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:35

Orjinal adı "Gawah Rehna" olan ve Kurtuluş Savaşı döneminde başlatılan Hilafet Hareketi'nde Pakistanlı Müslümanların Türklere yaptığı yardımları anlatan "Şahit Ol" filmi 3 Nisan tarihinde Pakistan'da vizyona girecek. Filmin Senaryo ve Yönetmenliğini Tarih Mahmud üstlenirken, filmin tüm bütçesi Pakistan Kültür Bakanlığı tarafından karşılandı. Film, Pakistan'dan sonra Türkiye 'de de vizyona girecek.

SİNEMASEVERLERE DUYGUSAL ANLAR YAŞATACAK

Hilafet hareketinin isimsiz kahramalarının zorlu mücadelesinin beyaz perdeye aktarıldığı film günümüzde de devam eden Pakistan ve Türk kardeşliğinin sağlam köklerini işliyor. Sinema severler, tarihin isimsiz kahramanlarının İngilizlerin adaletsizliğine ve zorbalığına karşı direnme hikayesiyle duygusal anlar yaşayacaklar.

FİLMİN OYUNCU KADROSU

Emmad Irfani, Qavi Khan, Ghana Ali, Rabya Kulsoom, Rehna Nazim ve Türk aktör Mert Sişmanlar filmde başrol rol oynuyorlar.

Pakistan ve Türkiye'nin kardeşliğini anlatan
Etiketler : Kültür Bakanlığı, Pakistan, Türkiye, Ekonomi, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada! Ekonomi
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması Ekonomi
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş Ekonomi
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Koronavirüsün vurduğu İtalya'dan yürek parçalayan görüntüler: Kız kardeşim yatakta ölüyor Ekonomi
Koronavirüsün vurduğu İtalya'dan yürek parçalayan görüntüler: Kız kardeşim yatakta ölüyor
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti Ekonomi
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı Ekonomi
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi Ekonomi
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi
Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi Ekonomi
Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi