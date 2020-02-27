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Pakistan, virüs nedeniyle İran ile uçuşlarını askıya aldı

Pakistan'da korona virüsü vakalarına rastlanmasının ardından İran ile uçuşların askıya alındığı bildirildi.

27.02.2020 13:38 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:38Pakistan, virüs nedeniyle İran ile uçuşlarını askıya aldı
'da korona virüsü vakalarına rastlanmasının ardından ile uçuşların askıya alındığı bildirildi.

Pakistan'da ilk korona virüsü vakalarının son zamanlarda İran'dan gelen vatandaşlarda tespit edilmesi üzerine İran'a ve İran'dan ülkeye yapılması planlanan tüm uçuşların askıya alındığı duyuruldu. Havacılık Dairesi, söz konusu kararın gece yarısı yürürlüğe gireceğini belirtti.

Daha önce Sindh eyaleti Başbakanı Murad Ali Shah da durum kontrol altına alınana kadar hükümete uçuşların durdurulmasını önererek, "Durumu kontrol etmek için İran'dan uçuşlar derhal askıya alınmalıdır. Bunlar şu anda virüsün yayılmasını durdurmak için alabileceğimiz önleyici tedbirlerden sadece birkaçı" ifadelerini kulanmıştı. - İSLAMABAD

Pakistan, İran, Güncel

Kaynak: İHA

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