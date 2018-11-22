22 Kasım 2018, 14:41
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Pakistanlı Bakan, Uçuşu İptal Edilince Havaalanının Ortasında Kıyafetlerini Yaktı

Pakistan'da bir bakan, uçuşu iptal edilince havaalanının ortasında kıyafetlerini yaktı. Bakan, "yanlış davranış" gerekçesiyle yüksek mahkemeye çağrıldı.

Pakistan'da bir bakan, uçuşu iptal edilince havaalanının ortasında kıyafetlerini yaktı. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamaya göre Fida Husain, "yanlış davranış" gerekçesiyle yüksek mahkemeye çağrıldı. Husain'in 3 Aralık'ta Yüksek Mahkemede hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

KIYAFETLERİNİ YAKARAK PROTESTO ETTİ

Pakistan'ın Gilgit-Baltistan bölgesi bakanı Fida Husain İslamabad Uluslararası Havaalanı'nda, kıyafetlerini yakarak uçuşunun iptal edilmesini protesto etti.

KOLLARINI UZATARAK KELEPÇE TAKILMASINI İSTEDİ

Terminal binasının ortasında kıyafetlerini yakan Pakistanlı bakan, güvenlik görevlilerinin yaklaşması üzerine kollarını uzatarak kendisine kelepçe takılmasını istedi.

YÜKSEK MAHKEMEYE ÇAĞRILDI

Yerel kaynaklardan yapılan açıklamaya göre Fida Husain, "yanlış davranış" gerekçesiyle yüksek mahkemeye çağrıldı. Husain'in 3 Aralık'ta Yüksek Mahkemede hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

Pakistan Uluslararası Havayolları, 07.00'deki İslamabad-Gilgit uçuşunu kötü hava koşulları nedeniyle ilk önce ertelemiş, sonrasında ise iptal etmişti.

Pakistan
22 Kasım 2018 Perşembe 14:41



YORUMLAR (5)
DÜRBÜNLÜ: Pakistan atomunu yaptı,,keşke bizde yapabilsek,,ne kadar iyi olur.
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HEY AYAGİMA GEL : Bizde bakanlar hakimleri ayağına getirir aramızdaki demokrasi böyle
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BİZDE : Bizde olsa havalanınından otoyol geçecek buraya baraj yapacağız derlerdi
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MİSAFİR: hava koşuları nedeniyle can güvenligi ve uçuş güvenligi tehlikede oldugu için teşekür dedcegine kötü örnek oldun sayın bakan
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Bİ KERE DE BEN BAKABİLİRMİYİM: bizde olsa bakan uçağı yakardı :)
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