16.06.2019 12:57
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Pakistanlı bakanın kedi kulaklarıyla olan görüntüleri sosyal medyaya yansıdı

Pakistanlı bakanın kedi kulaklarıyla olan görüntüleri sosyal medyaya yansıdı

– Pakistan Hayber-Pahtunhva bölgesi Bilgi Bakanı Shoukat Yousufzai, Facebook üzerinden canlı yayınlanan basın toplantısı sırasında, söz konusu uygulamanın bir özelliği olan 'kedi kulağı filtresi' açık unutulunca, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Pakistan Hayber-Pahtunhva bölgesi Bilgi Bakanı Shoukat Yousufzai, Facebook üzerinden canlı yayınlanan basın toplantısı sırasında, söz konusu uygulamanın bir özelliği olan 'kedi kulağı filtresi' açık unutulunca, ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, Pakistan Bilgi Bakanı Yousufzai'nin sosyal medya ekibi, Yousafzai'nin katıldığı bir basın toplantısını Facebook üzerinden canlı yayınlarken, söz konusu uygulamanın bir özelliği olan 'kedi kulağı filtresi'nin açık olduğunu unuttu. Bakan Yousafzai ve diğer yetkililerin kedi kulakları filtresiyle olan görüntüleri, sosyal medyada birçok kişinin dikkatini çekti.
PTI Khyber Pakhtukhwa isimli Facebook sayfasından yapılan canlı yayına ilişkin görüntüler, hatanın ardından kaldırılırken, sosyal medya kullanıcıları Yousafzai ve diğer bakanların kedi kulaklarıyla olan fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

(Fotoğraflı)


Kaynak: DHA
Pakistan, Facebook, Dünya

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