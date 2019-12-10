Haberler » Güncel » Pakistanlı gazeteciler, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

Pakistanlı gazeteciler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Pakistan'ın resmi haber ajansı Associated Press of Pakistan (APP) çalışanları AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı.

10.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:40
'ın resmi ajansı Associated Press of Pakistan (APP) çalışanları AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı.
APP Dış İlişkiler Direktörü Muhammed Kamarullah, haber kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'in "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya saldırı", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", kategorisinde ise Serhat Çağdaş'ın "Derbi çekişmesi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Kamarullah, AA foto muhabirlerinin çalışmalarını överek "AA'yı uluslararası alanda en iyi ajanslardan biri olarak kabul ediyorum. Standartları, kalitesi, haber çeşitliliği ve gördüğüm fotoğraflar harika. Foto muhabirleriniz bu aksiyon fotoğraflarını tutku ve dikkatle çekiyor olmalı. AA tüm uluslararası haber ajanslarının yapması gerektiği gibi neredeyse tüm dünyadan ve önemli noktalardan haber geçiyor." diye konuştu.
APP fotoğraf servisi muhabirlerinden İrşad Şeyh de oylamaya katıldı. Şeyh haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Tasavvuf rüzgarı", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", sporda ise yine Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Pakistanlı gazeteciler, AA'nın

Associated Press, Serhat Çağdaş, Halil Fidan, Pakistan, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:30 Kore gazisi Niyazi Yapıcı son yolculuğuna uğurlandı - Haber
18:30 Müdürün sahiplendiği kedi, öğrencilerin neşesi oldu - Haber
18:29 Kocasının 21 kez bıçakladığı Ayşe: Yarım kalanı tamamlamak isterler - Haber
18:27 Göçükte hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı - Haber
18:24 Konya'da çöken bina çevresindeki riskli binalar yıkılacak - Haber
17:55 Antalya'da kırmızı alarm verilmesinin ardından şimdi de tüm izinler iptal edildi - Haber
17:48 Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kayınbabasını kaybetti - Haber
16:36 Kış ayında iç ısıtan görüntü: İhtiyaç sahipleri için elektrik direğine takım elbise astı - Haber
16:14 Uyuşturucuyu saklamak için çiğ köfte lavaşı kullandı - Haber
15:55 Ceren Özdemir'in ismi Ordu'nun en büyük şehir meydanına verildi - Haber
10.12.2019 18:35:34