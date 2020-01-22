Pakistanlı Hulk, kendisiyle evlenmek isteyen 300 kadını cılız olduğu için geri çevirdi

Pakistan 'ın kuzeyindeki Mardan kentinde yaşayan ve burada bir hayli ünlü olan Arbab Khizer Hayat, 1.97 cm boyunda ve 444 kilogram ağırlığında. Pakistanlı Hulk olarak adlandırılan 27 yaşındaki Arbab Khizer Hayat, evlenmek istediğini ve kendine uygun eş aradığını belirterek "Ağırsıklet bir eşim olmalı ki ona zarar vermeyeyim. Şimdiye dek benimle evlenmek isteyen kadınların tümü fazlasıyla cılızdı" dedi.

AİLESİ EVLENMESİ KONUSUNDA ISRARCI

Dış görünüşü nedeniyle çizgi karakter Hulk'a benzetilen Arbab Khizer Hayat, ailesinin evlilik konusunda ısrarcı olduğunu dile getirdi. Daha önce kendisiyle evlenmek isteyen taliplerini fiziksel özelliklerine uymadığı için geri çevirdiğini söyledi.

"EN AZ 100 KİLO OLMALI"

Ortalama bir kadının kendisi için kötü eşleşme olacağını düşünen Pakistanlı Hulk, "En az 100 kilo olan bir kadınla tanışmak istiyorum ve boyunun da 1.92'den uzun olması gerekiyor ki birlikte iyi görünelim" ifadelerini kullandı.

300 KADAR TALİBİNİ GERİ ÇEVİRDİ

Arbab Khizer Hayat, şimdiye dek 200 ila 300 kadar talibini geri çevirdiğini ifade etti. Hayat, eliyle arabaları havaya kaldırması, iple traktörleri ve otobüsleri çekmesiyle meşhur.