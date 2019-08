Pakistanlı stajyer mühendisler TUSAŞ'ta yaz stajına başladı

İnsan kaynağı değişimi ve kapasite geliştirme kapsamında Türkiye 'ye gelen 15 Pakistanlı üniversite öğrencisi ve 1 öğretmen Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerinde yaz stajına kabul edildi.Türkiye ve Pakistan uzun yıllara dayanan yakın ikili ilişkilerinde her alanda birlikte iş birliği yaparak dostluklarını sürdürmeye devam ediyor. Bu çerçevede, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'de stajyer mühendis 15 Pakistanlı öğrenci, havacılık ve uzay sanayinde gelişmeleri TUSAŞ'ın uzman mühendis kadrosundan birebir öğrenme fırsatı yakaladı.Dünyanın önde gelen, Türkiye'nin lider havacılık ve uzay sanayii şirketi TUSAŞ uluslararası bir marka olma yolunda emin adımlarla yoluna devam ediyor. Bölgesinde dünyanın en iyi ve ileri teknolojisini kullanarak üretimlerini gerçekleştiren TUSAŞ, havacılık ve uzay sanayiindeki yarım asırlık deneyimini uluslararası staj programlarında seçkin üniversite öğrencileri ile paylaşarak önemli bir rol üstlenmeye devam ediyor. Staja kabul edilen öğrenciler, Pakistan'ın bilim ve teknoloji alanında dünyanın ilk 500 üniversitesi içinde yer alan National University of Science and Technology Üniversitesi'nden TUSAŞ'a katıldı. - ANKARA