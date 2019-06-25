Pakistanlılar ABD'nin Filistin için Müslümanlarla istişare etmesi gerektiğini düşünüyor

BEHLÜL ÇETİNKAYA/MUHAMMED SEMİH UĞURLU - Pakistan halkı, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) "Yüzyılın Anlaşması"yla Filistin'e barış getirmek istiyorsa önce Filistin'i tanıması ve ayrıca bölge ülkeleri ve Müslüman ülkelerle istişare etmesi gerektiğini söylüyor.Başkent İslamabad'da yaşayan farklı yaş ve meslek gruplarından vatandaşlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" iddiasıyla hazırladığı plana ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.Turizmci Zafer Ali Han, ABD'nin geçmişte barış ve huzur adı altında yaptıkları nedeniyle Müslüman ülkelerin acı çektiğini belirterek, "ABD'nin geçmişte Afganistan, Suriye ve Irak'ta yaptıklarını gördük. Müslümanlar çok acı çekti ve Filistin zaten uzun yıllardır İsrail işgali altında acı çekiyor." dedi.Trump'ın barış planını tek başına başarıya ulaştıramayacağını ifade eden Han, "Bahsettiğim olaylara bakarak bu planın işleyeceğini düşünmüyorum. Barış içinde müreffeh bir bölge hayal ediliyorsa önce komşular ve Müslüman ülkelerin de barış planının parçası haline getirilmesi gerekiyor. Trump bölgeye zor kullanarak barış getiremeyeceğini anlamak zorunda. Geçmişte yaptıklarına bakarak bunun çalışmayacağını görmeleri gerek." şeklinde konuştu.Ofis çalışanı Maham Mangrio da Yüzyılın Anlaşması planının ancak Müslümanların da parçası olması halinde işleyeceğini düşünüyor.ABD'nin her zaman İsrail'den yana olduğunu söyleyen Mangrio, "Bu anlaşmaya karşıyım çünkü ABD her zaman İsrail'i savunuyor, Filistin'i değil, Bu anlaşmayı yaparken diğer Müslüman ülkeleri düşünmüyorlar. Bu anlaşma ancak Müslüman ülkeler de uzlaşırsa işleyebilir." ifadelerini kullandı.Sidra Şahbaz isimli ofis çalışanı ise Trump yönetiminin Müslümanlara karşı adımlarına bakarak bu anlaşmaya bir Müslüman olarak karşı çıktığını kaydetti.Trump'ın Filistin'e yardımları dahi kestiğini hatırlatan Şahbaz, "Trump sadece İsrail'i önemsiyor. Filistin'e yardım şartı olarak bile İsrail'le anlaşması gerekliliğini öne sürüyor. Bölgede egemen bir ülke gibi davranıyor ancak Filistin'i düşürdüğü pozisyon bir koloni zihniyeti. Bölgede egemen ülke Filistin ve Filistin istediğini yapmakta özgür." diye konuştu."ABD tanımadığı Filistin'e nasıl barış götürecek"İslamabad'da telefon dükkanı işleten Faruk Cavid ise ABD'nin Filistin'i tanımayan bir ülke olduğunu söyleyerek, "ABD'nin bu anlaşmasının mantıklı bir yanı yok. Bunu Filistin için yaptıklarını söylüyorlar ancak Filistin'i tanımadan bunu nasıl yapacaklar bilmiyorum. ABD'nin, ülke olarak tanımadığı Filistin'e barış götürmesi nasıl mümkün olabilir?" ifadelerini kullandı.ABD'nin "barış götürme" tabirini de eleştiren Cavid, "ABD Pakistan gibi Müslüman ülkelere başka bir şey gösterip arkalarından bıçaklıyor. Bu yüzden bu anlaşmayı kabul etmiyorum ve barış getireceğine inanmıyorum. Bu anlaşma uygulanırsa kınar ve boykot ederiz." ifadelerini kullandı.İslamabad'da kafeterya işleten Asad Abbasi ise konuyu Müslüman ülkelerin Birleşmiş Milletler'e (BM) taşıması gerektiğini vurgulayarak, "ABD ile İsrail, Filistin üzerinde bir plan yapıyor ancak biz İsrail devletini tanımıyoruz. Onlar Filistin'e sonradan geldi. Eski haritalara bakarsanız bunu görebilirsiniz. Buna rağmen ABD Filistin'i kabul etmiyor. Pakistan Başbakanı gibi Türkiye Cumhurbaşkanı gibi BM'deki Müslüman liderlerin konuyu buraya taşımasını bekliyoruz. Biz İsrail'i değil, Filistin'i tanıyoruz." dedi.Esnaf Kamal Şah da Trump'ın anlaşmasını "sahte" sözleriyle nitelendirerek, "ABD Filistin'in barışa ihtiyacı olduğunu, İsrail'in ihtiyacı olmadığını düşünüyor ancak yaptıkları tek şey Filistinlileri öldürmek. Bu yüzden Müslümanlar bu plana dahil olmalı. ABD bu plana sadece İsrail'i dahil ederek sorunu çözemez." açıklamasında bulundu.